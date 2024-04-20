قادمة لـ مصر.. تسهيل إبحار شاحنة محملة بـ63 ألف طن قمح محتجزة في روسيا

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري يفيد بنجاح الحجر في تسهيل ابحار احدى الشاحنات المحملة بالقمح على متنها حوالى 63 ألف طن وكانت معلقة في ميناء نوفوفريسيك الروسي وذلك بعد توقف استمر 3 أسابيع .

وأفاد التقرير أن شحنة القمح تم فحصها من قبل الحجر في بلد المنشأ وخضعت لكل الإجراءات الصحية النباتية وتتوافر فيها كافة المواصفات والاشتراطات اللازمة، مشيرًا إلى أن الحجر الزراعي نجح بالتنسيق مع التمثيل التجاري بالسفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو في تسهيل إجراءات إبحار الشحنة وخروجها من الميناء وذلك بعد عقد اجتماع عاجل مع وفد روسيا الاتحادية المتواجد بالعاصمة الإيطالية روما.



يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتأمين واردات مصر من السلع الإستراتيجية والتي يأتي القمح في مقدمتها .



ومن ناحيته توجهت الشركة المستوردة بالشكر لوزارة الزراعة على جهودها في إنهاء المشكلة حيث تم حجز الباخرة في الميناء الروسي من أول أبريل حتى أمس والتي تحركت بالفعل إلى مصر .