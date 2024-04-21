عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"أشجان" أول سيدة تتولي رئيس قرية بمركز سمسطا ببنى سويف

صدى البلد

تولت  "أشجان سيد عرفة"  منصب رئيس الوحدة المحلية بقرية الشنطور بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، كأول سيدة تتولي رئيس قرية بمركز سمسطا، وتكليفها من قبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بعد عملها كسكرتير للوحدة المحلية بالقرية.

وتحدثت أشجان سيد عرفة"  لصدي البلد" أنها تعمل على مدار 24 ساعة، وتخرج لعملها فجراً بالمرور على المخابز البلدية بالتنسيق مع مكتب التموين، لمتابعة جودة رغيف الخبز المقدم للمواطن، وبداية العمل بعدها على مدار اليوم ما بين المكتب والشارع، لحل مشاكل المواطنين والعمل على تنفيذ كافة المهام التي يسندها لنا المحاسب نشأت معبد رئيس مدينة سمسطا ونواب رئيس المدينة.

محافظ بني سويف: تمويل 47 مشروعاً صغيراً بـ34 مليونا و647 ألف جنيه

أكثر من 130 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق والأنشطة التجارية في بني سويف

 

وعبرت "أشجان سيد" عن سعادتها بتولى منصب رئيس الوحدة المحلية بقرية الشنطور كأول سيدة تتولى هذا المنصب بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، حيث وجهت شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توليها هذا المنصب فى عهده، ودعمه للمرأة وليس هناك فرق بينها وبين الرجل، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف على تكليفها بهذا المنصب وإتاحة الفرصة لها كامرأة لتولى هذا المنصب للعمل الميدانى فى المحليات.

وأكدت رئيس الوحدة المحلية بقرية الشنطور أن عملها على مدار 24 ساعة، وأن هدفها الشاغل هو المواطن وحل أي مشاكل قد تقابله والعمل على حلها فى أسرع وقت، وتذليل أي معوقات قد تقابله، مشيرة  إلى أن المرأة نجحت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى تولى مناصب عديدة وأصبحت ليس هناك فرق بينها وبين الرجل فى أي شئ، حيث عبرت عن سعادتها بالعمل فى المحليات، ووجهت شكرها للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على دعمه وتشجيعه للجميع والوقوف بجوارهم ومساندتهم.

IMG-20240420-WA0056
IMG-20240420-WA0056
IMG-20240420-WA0057
IMG-20240420-WA0057
الرجل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني الريس الفرص الدكتور محمد هاني غنيم الخ بلدية بني سويف ت تجاري بد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

الرغيف بـ50 قرشا| قائمة الأسعار الجديدة للفينو والخبز الحر بعد التراجع

محمد الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز بالأسوق| اعرف الكيلو وصل كام؟

أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

رصدنا غضب المواطنين.. الحمصاني: الحكومة تسعى لوقف تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية

ترشيحاتنا

ما المقصود بقول النبي: «اتق الله حيثما كنت» وكيف تتحقق التقوى؟.. علي جمعة يوضح

أفضل أوقات استجابة الدعاء.. احرص على الثلث الأخير في الليل

حكم رادع من جنايات القاهرة لعامل أشعل النار في مسكن ربة منزل

15 مليون جنيه زيادة وإلغاء نسبة المشاركة..الأهلي يقترب من التجديد لثنائي الفريق

بايدن يدعو مجلس الشيوخ للمصادقة على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

الرغيف بـ50 قرشا| قائمة الأسعار الجديدة للفينو والخبز الحر بعد التراجع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برغم المعاناة.. هل يكون للأب النرجسي تأثير إيجابي على الأبناء؟

تراجع كبير في أسعار الدواجن بعد قرارات الحكومة

توب جريء.. ميرنا نور الدين تنشر صورة سيلفي على إنستجرام

قرار صادم ضد الفرعون|كيف حرم فريق إيطالي محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة؟

فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ