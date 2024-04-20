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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم نتأهل| أول تعليق من كولر بعد التعادل مع مازيمبي

كولر
كولر

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إن فريقه كان يستطيع الخروج فائزا اليوم أمام مازيمبي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مثلما هو حال منافسه الذي أهدر العديد من الفرص.

أكد كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لعبنا في درجة حرارة عالية جدا، ولاعبونا قدموا كل ما لديهم اليوم. كانت هناك فرص للفريقين وكان من الممكن أن يفوز أحدهما".

وتابع كولر: "نعلم من قبل اللقاء أن نصف النهائي من مواجهتين وليس مباراة واحدة لذلك فإن الحسم سيكون في القاهرة".

وأضاف: "أسعى للفوز في كل مباراة نخوضها وأسعى لتسجيل الأهداف، لكنني كمدرب أعلم صعوبة تحقيق ذلك في كل مباراة واليوم رأينا فريقين قويين في أرض الملعب".

أكد مارسيل كولر: "يجب أن نستعد جيدا للقاء الإياب بعد حصولنا على راحة عقب الإرهاق الذي تعرضنا له، حارس المرمى مهمته منع استقبال الأهداف وشوبير أدى مهمته بشكل جيد اليوم، أما على مستوى الهجوم فلاحت لنا فرص خطيرة لكننا أهدرناها وأتمنى أن نعوض ذلك في لقاء العودة".

وأتم كولر: "سأشاهد المباراة مجددا على الطائرة لمعرفة الإيجابيات التي تحققت والسلبيات التي وقعنا فيها استغلالا لطول الرحلة، وسأتناقش مع محلل الأداء للتحضير للقاء المقبل".

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