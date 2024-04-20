رئيس جامعة الأزهر يقدم التهنئة لمحافظ أسيوط بمناسبة العيد القومي

قدم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط؛ بمناسبة العيد القومي للمحافظة.



كما قدم رئيس جامعة الأزهر التهنئة إلى أبناء محافظة أسيوط بهذه المناسبة الوطنية الغالية على نفوس المصريين جميعًا.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بالجهود الإدارية للواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وتفاعله الدائم والمستمر، ووجوده بين الناس على مدار الساعة.

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط يوجد بها الأمانة المساعدة لجامعة الأزهر والتي يديرها الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وتضم 23 كلية، ما بين كليات عملية وشرعية وعربية، وثلاثة فصول كليات ملحقة، وخمسة معاهد فوق متوسطة، إضافة إلى مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط؛ تلك المستشفى المتميزة التي تعد قبلة طبية يقصدها جميع مواطني محافظات الصعيد؛ لتلقي أفضل خدمة طبية بالمجان على أيدي أطباء مهرة في جميع التخصصات الطبية.