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رئيس التحرير
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أخبار البلد

إنشاء مسرح يسع 750 فردًا على الكورنيش الرئيسى بمنطقة اللسان في رأس البر

صدى البلد

عقب جولته بمشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات، بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لتفقد مشروع تطوير كورنيش البحر ومنطقة الخليج وتنسيق المواقع للممشى السياحي بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر، يرافقه، كل من الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط،  والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

وخلال جولته بالمشروع، قدّمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، شرحًا حول مشروع تطوير منطقة اللسان والممشى السياحي بمدينة رأس البر، مُشيرة إلى أن المشروع يُحقق التطوير الشامل لهذه البقعة السياحية المهمة بمدينة رأس البر،  موضحة أن أعمال التطوير تتضمن تدعيم حاجز الأمواج الغاطس الشمالي بمنطقة الخليج و انشاء  حاجز بحري بطول 420 مترًا طوليًا، وحائط بحري بطول 420 مترًا طوليًا بطول الكورنيش، وذلك لحماية الشاطئ.

وأضافت أن المشروع يتضمن إنشاء ساحة المطاعم الرئيسية بإجمالي مُسطح 5200 م2 وهي " ساحة من تشكيلات الجرانيت بمسطح ألفي م2 وباقي المساحة مسطحات خضراء و أشجار، علاوة على إنشاء ساحة علوية  ملحق بها "رامبات" لذوي الهمم، والسلم الرئيسي و مبنى المطعم على مسطح مائتي متر.

وتابعت: كما يشمل المشروع ساحة خارجية وكذلك إنشاء مسرح بسعة 750 فردًا يطل على الكورنيش الرئيسى الذى يقع على مسطح 7 آلاف م2 و يشمل مسطحات خضراء وإنشاء مرافق كاملة ومقاعد ديكورية، بالإضافة إلى مسار دراجات بطول 700 متر طولي يمتد حول جميع ساحات الكورنيش

وأشارت محافظ دمياط إلى أن المشروع يشمل إنشاء مظلات وأعمال فرش ديكورية، وشبكة ري، وأعمال الزراعة والمسطحات الخضراء، وشبكات التغذية والصرف، وشبكات صرف الأمطار، وأماكن انتظار السيارات و"عربات طعام متنقلة".

بدورها، قالت المهندسة ريم عبداللطيف، مدير المشروعات بمحافظة دمياط إن المشروع يشمل إعادة تأهيل الشوارع الترابية ببلاطات الانترلوك، وكذلك انشاء خزان الري الرئيسي لري المسطحات الخضراء.

وأضافت المهندسة ريم عبداللطيف أن محافظة دمياط عكفت على وضع خطة لتطوير المنطقة خاصة بعد تهالك الممشى القديم ووصوله إلى حالة الخطورة الداهمة، مشيرة إلى أنه عند وضع مخطط التطوير تم إعداد دراسات شاملة للمشروع لتتواكب مع موقع المنطقة الفريد وتحقيق الاستغلال الأمثل لموقعها المباشر على الشاطئ،  بما يسهم فى تحقيق طفرة جديدة بهذه المدينة السياحية المهمة التى تحظى بمكانة مهمة على المستويين المحلى والعالمي وتشهد ترددًا ملحوظًا من قِبل الأفواج السياحية من مختلف المناطق خاصة بعد افتتاح فندق شتيجنبرجر اللسان الذى يعد أول فندق 5 نجوم بمنطقة الدلتا ويتميز موقعه بالقرب من نقطة التقاء نهر النيل بالبحر المتوسط.

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