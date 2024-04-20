كاميرا 50 ميجابكسل.. أفضل موبايل شبابي في 2024 من سامسونج

يتميز هاتف Galaxy A35 الذي تم إطلاقه مؤخرًا من شركة سامسونج بعدد من المواصفات الكبيرة مع كاميرا فائقة بدقة 50 ميجابكسل، ومعالج قوي وبطارية ضخمة إلى جانب سعر يناسب الفئة المتوسطة.

ويضم Galaxy A35 شاشة من نوع Super AMOLED، قياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع تقنية Vision Booster لتحسين الرؤية ودقة الألوان في جميع ظروف الإضاءة، مع زجاج من نوع Gorilla Glass Victus.

ويقدم Galaxy A35 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع كاميرا فائقة الاتساع 8 ميجابكسل ومستشعر للعمق 2 ميجابكسل، قادرة على تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، مع ميزة تثبيت الصورة البصرية OIS.

ويحتوي Galaxy A35 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويعمل Galaxy A35 بمعالج من نوع Exynos 1380 من إنتاج شركة سامسونج، ويتميز بذاكرة وصول عشوائي سعة 6 و 8 جيجابايت رام ، وسعة التخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت.