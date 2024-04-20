مصر أكتوبر : تحديات المنطقة تتطلب موقفا عربيا موحدا عاجلا لمواجهتها

أكدت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على حشد كل الجهود الدولية والمختلفة من أجل دعم القضية الفلسطينية، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر في ظل معاناة حقيقية لسكان قطاع غزة.

وأضافت زهران، أن التحديات التي تواجة المنطقة والأمة العربية حاليا تتطلب بشكل عاجل وحاسم توحيد المواقف والرؤى للخروج بموقف عربي موحد، لموجهة هذه التحديات، لافتة إلى أن يجب على المجتمع الدولي أن يساند ويؤيد الموقف المصري الذي يطالب منذ الأزمة بضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكلٍ كامل وآمن ودون أي عوائق.

وأشارت إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي بذلت وتبذل وستبذل جهودا كبيرة لدعم الأشقاء في غزة في مواجهتهم الحرب الغاشمة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولم ولن تتراجع عن أداء دورها الريادي في المنطقة.

واستنكرت زهران، أن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض الفيتو خلال مناقشة طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، موضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة في الحرب التي تشهدها المنطقة الآن لأنها الداعم الأول والأكبر للاحتلال الإسرائيلي كما أنها تقف دائما أمام المحاولات التي تسعي لإنهاء هذه الحرب.