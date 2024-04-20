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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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"الوزراء": تطبيق إلكتروني للإبلاغ عن مخالفات أسعار الخبز| فيديو

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

قال المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن تطوير مينا دمياط أسهم في دعم الصادرات من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء مناطق لوجستية .

وتابع المستشار محمد الحمصاني، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أنه فيما يخص قرار خفض سعر رغيف الخبز فإنه هناك رقابة تفرضها وزارة التموين على المخابز ووزارة الداخلية ، وجهاز حماية المستهلك .

وأضاف : انشأنا تطبيقا الكترونيا باسم " رادار الأسعار " يمكن المواطنين من الإبلاغ عن المخالفين.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/efbVjHfPhNdjmLjg/?mibextid=21zICX&startTimeMs=150000

المستشار محمد الحمصاني برنامج الحياة اليوم تطوير البنية التحتية جهاز حماية المستهلك

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