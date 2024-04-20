درة في نزهة خاصة وسط أحضان الطبيعة.. صور

خطفت النجمة درة، أنظار متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شاركت جمهورها، صورة جديدة، من صحراء العلا، في المملكة العربية السعودية.

وظهرت درة في الصورة وسط أحضان الطبيعة بإطلالة شتوية متميزة، واعتمدت على الميكب الهادي الذي أبرز جمال ملامحها.

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أحدث اعمال درة

من ناحية أخرى، أعلنت درة مؤخرا عدم عرض أحدث أعمالها مسلسل "إثبات نسب" في موسم رمضان 2024.

والمسلسل من تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان ويخرجه أحمد عبده.

وظهرت درة وهي ترتدي الحجاب وثيابا محتشمة أنيقة، وكشفت أن اسمها في المسلسل "نوال".

ويشارك في بطولة مسلسل "إثبات نسب" صدقي صخر ومحمود عبد المغني وهند عبد الحليم ومحسن محي الدين وإسلام جمال وولاء الشريف ولبنى ونس.

أحدث اعمال درة في السينما

انتهت درة من تصوير مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

وتدور أحداث مسلسل "الذنب" في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.

آخر أعمال درة

الجدير بالذكر ان اخر اعمال درة هو مسلسل "الأجهر"، الذي خاضت به السباق الرمضاني 2023 من بطولة عدد كبير من النجوم بجانب عمرو سعد ودرة، أبرزهم، سيد رجب، أنوشكا، عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، أحمد صفوت، نور النبوي، عارفة عبد الرسول، سارة سلامة، ناهد السباعي، الفنان القدير خالد زكي، الفنان القدير محمود قابيل والعمل من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.