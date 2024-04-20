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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هدّدوا بفيديوهاته مع زوجته السرية.. ننشر نص أقوال مدير العلاقات العامة بـ«هايبر1»

أرشيفية
أرشيفية

أحال المستشار  عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية متهمًا بتهديد مدير العلاقات العامة بسلسلة ماركت شهيرة( هـ. 1) ورئيس ناد شهير (الشيخ زايد) بفيديوهات مخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة إلى محكمة الجنايات لاتهامه واستمعت النيابة إلي أقوال الضحية 

نص أقوال الضحية 

ما تفصيلات شكواك ؟ 

ج/ اللي حصل ان انا مدير العلاقات العامة بهايبر ورئيس نادي الشيخ زايد لمدة خمس سنوات ومن خمس سنوات ظهرت لي فيديوهات مع زوجتي الثانية السرية علي مواقع التواصل الاجتماعي  والفيديوهات كانت  متسجلة ليا في مزرعتي الخاصة من واحد اسمه أكرم مصطفي ناصر وكانت فيديوهات ليا مع زوجتي خلال العلاقة الحميمة ودي كان موضوع قضية تانية واتحققتوتم الحكم فيها علي المتهم اكرم ب ٣ سنين مشدد والفيديوهات ديه كانت اترفعت علي مواقع التواصل الاجتماعي واتنشرت ومن حوالي شهرين فوجئت بواحد كان شغال في هايبر معانا اسمه  محمد ابراهيم خضر عطية واترفد في واقعة سرقة ولقيته بيبعتلي تهديدات علي الواتس اب وبيطلب مني فلوس علشان مينزلش الفيديوهات بتاعتي مع زوجتي السرية علي مواقع التواصل الاجتماعي تاني ويفضحني وبدأ يطلب مني مبالغ مالية علشان مينزلش الفيديوهات وانا كنت بحوله علي فودافون كاش ودي كانت مبالغ صغيرة حوالي من الفين الي خمسة الاف جنيه علشان اسكته وبعدها بدأ يطلب مني تاني وطلب مني مبلغ سبعين كاش وبالفعل ادتله الفلوس كاش من حوالي شهر وكان كده اجمالي المبلغ اللي اخده الف جنيه وبعت حد يخدهم مني حوالي ۱۲۰ الف جنيه مصري ومن حوالي اسبوعين بعتلي علي الواتس اب وطلب مني مبلغ مالي ٢٥٠ ألف جنيه.. كاش وانا لسه مدفعتش الفلوس دي وهو بيهددني تاني دلوقتي علشان ينشر الفيديوهات علشان كل ما بيبعتله الفلوس بيبعتلي ريكورد وهو بيمسح فيديوهات كان منزلها قبل كده من مواقع مختلفة وبدأ كمان يهددني من حوالي شهر انه هينزل صور لبنتي وفيديوهات ليها وانا معرفش هو معاه ايه ومعرفش جاب اللي معاه منين وهو ده اللي حصل .

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليه  كتابةً بافشاء ونسبة أمور مخدشة بشرفه بأن أرسل له رسائل نصية مستخدماً هاتفه المحمول عبر تطبيق الواتس اب مهدداً إياه بنشر مقاطع مصورة له في أوضاع - مخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب مبلغ نقدي قدره مائتان وخمسون ألف جنيه

كما حصل من المجني عليه سالف الذكر على مبالغ مالية قدرها 120 ألف جنيه بطريق تهديده بنشر مقاطع مصورة له في أوضاع مخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة، وأنشأ واستخدم حساباً خاصاً بتطبيق الواتس اب على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين وتعمد مضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.

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