برامج سياحية للمشاركين في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

في إطار السياسة الترويجية لوزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والتي من بين محاورها رعاية الفعاليات والأحداث التي تساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري وإلقاء الضوء على مقوماته السياحية والأثرية المتنوعة والمختلفة، وإبرازه كوجهة معاصرة نابضة بالحياة، قامت الهيئة برعاية الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والتي افتتحتها، مساء امس، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وتستمر فعالياتها حتى 25 أبريل الجاري.

كما يحظى المهرجان برعاية وزارة الثقافة، والاتحاد الأوروبي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وقد حضر حفل الافتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والسفير كرستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفيرة مرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وسفراء دول كل من تونس والمغرب بالقاهرة.

كما يحظى المهرجان بمشاركة وحضور عدد من مشاهير الفن والسينما من مختلف الدول الأجنبية والعربية بالإضافة إلى مصر وعدد من كبار الشخصيات، ويشارك بالمهرجان 76 فيلم يمثلوا 35 دولة.

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلي أهمية مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والذي يعد من أهم الفاعليات الجماهيرية التي تشهدها محافظة أسوان فضلاً عن تسليطه الضوء علي دور المرأه في المجتمع وقضاياها المختلفة والاحتفاء بالمكان الذي يحتضن المهرجان وهو مدينة أسوان العريقة.

وأضاف أن هذا المهرجان يعد فرصة مميزة ليتعرف ضيوف المهرجان علي ملامح تلك المدينة الساحرة وتاريخها العريق كما يعتبر فرصة متجددة للاستفادة من فن السينما ونجوم الشاشة الفضية في تسليط الضوء على مدينة أسوان وما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية.

كما أوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الهيئة تحرص على رعاية فاعليات هذا المهرجان منذ دورته الأولى من خلال تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمه لإنجاحه وخروجه بالشكل اللائق وبما يسهم في استمتاع ضيوف المهرجان من مختلف دول العالم بمدينة أسوان الساحرة من خلال فاعليات المهرجان المتنوعه ومسابقاته المختلفة وورش العمل والندوات التي تناقش قضايا السينما والمرأة من مختلف دول العالم.

ومن المقرر أن ينظم المهرجان برامج سياحية خلال فترة إقامته للمشاركين به لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمدينة أسوان مما يساهم في الترويج لها.



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