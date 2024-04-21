عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برامج سياحية للمشاركين في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

مهرجان أسوان الدولي
مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

في إطار السياسة الترويجية لوزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والتي من بين محاورها رعاية الفعاليات والأحداث التي تساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري وإلقاء الضوء على مقوماته السياحية والأثرية المتنوعة والمختلفة، وإبرازه كوجهة معاصرة نابضة بالحياة، قامت الهيئة برعاية الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والتي افتتحتها، مساء امس، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وتستمر فعالياتها حتى 25 أبريل الجاري.

كما يحظى المهرجان برعاية وزارة الثقافة، والاتحاد الأوروبي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وقد حضر حفل الافتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والسفير كرستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفيرة مرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وسفراء دول كل من تونس والمغرب بالقاهرة.

كما يحظى المهرجان بمشاركة وحضور عدد من مشاهير الفن والسينما من مختلف الدول الأجنبية والعربية بالإضافة إلى مصر وعدد من كبار الشخصيات، ويشارك بالمهرجان 76 فيلم يمثلوا 35 دولة.

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلي أهمية مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والذي يعد من أهم الفاعليات الجماهيرية التي تشهدها محافظة أسوان فضلاً عن تسليطه الضوء علي دور المرأه في المجتمع وقضاياها المختلفة والاحتفاء بالمكان الذي يحتضن المهرجان وهو مدينة أسوان العريقة.

 وأضاف أن هذا المهرجان يعد فرصة مميزة ليتعرف ضيوف المهرجان علي ملامح تلك المدينة الساحرة وتاريخها العريق كما يعتبر فرصة متجددة للاستفادة من فن السينما ونجوم الشاشة الفضية في تسليط الضوء على مدينة أسوان وما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية.

كما أوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الهيئة تحرص على رعاية فاعليات هذا المهرجان منذ دورته الأولى من خلال تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمه لإنجاحه وخروجه بالشكل اللائق وبما يسهم في استمتاع ضيوف المهرجان من مختلف دول العالم بمدينة أسوان الساحرة من خلال فاعليات المهرجان المتنوعه ومسابقاته المختلفة وورش العمل والندوات التي تناقش قضايا السينما والمرأة من مختلف دول العالم.

ومن المقرر أن ينظم المهرجان برامج سياحية خلال فترة إقامته للمشاركين به لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمدينة أسوان مما يساهم في الترويج لها.
 

1000451366
1000451366
1000451372
1000451372
1000451369
1000451369
أسوان الدولي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلان السياحة والاثار مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وزارة السياحة والآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أطول إجازة رسمية في 2024.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز بالأسوق| اعرف الكيلو وصل كام؟

أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

بـ فستان جريء للعروسة .. غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

تعليق صادم من خالد بيبو بعد تعادل الأهلي مع مازيمبي

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

300 ألف شقة جديدة| مفاجأة من الإسكان لمحدودي الدخل.. و9 مليارات جنيه دعم للمستفيدين

ترشيحاتنا

%50 أقل من المستورد.. رئيس شعبة الأدوية يعلن موعد انخفاض أسعار لبن الأطفال

آلاف الإسرائيليين يحتجون على حكومة نتنياهو ويطالبون بانتخابات جديدة

عمرو أديب يمازح أحمد السقا: صحتك حلوة معدي عمرو دياب

اللحظات الأولى لاندلاع حريق حديقة منتزه بور فؤاد التاريخية.. شاهد

الذباب الصحراوي يجتاح مصر مع رياح الخماسين.. تحذير رسمي وهذه مخاطر وجوده

باسم سمرة: اشتغلت مسلسل العتاولة وأنا مطمن ومبسوط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب جريء.. ميرنا نور الدين تنشر صورة سيلفي على إنستجرام

قرار صادم ضد الفرعون|كيف حرم فريق إيطالي محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة؟

عانى منه فى آخر أيامه.. حقائق خفية عن مرض صلاح السعدني| تفاصيل

ملعقة من زبدة الفول السوداني.. ماذا تفعل لجسمك؟| خبير تغذية يجيب

فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ