لؤي وائل يكشف تفاصيل غيابه عن الوعي ويعلن موعد عودته للملاعب

قال لؤي وائل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إنه سقط مغشيًا عليه في مباراة بلدية المحلة بالدوري، والحالة طالت لمدة 40 دقيقة تقريبًا.

وتابع لؤي وائل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "استمريت في المستشفى لما يقرب من 5 ساعات، وأشكر طاقم الأطباء داخل المستشفى الذين حرصوا على العناية بي بأقصى درجة".

وأضاف لؤي وائل: سوف أعود للملاعب بعد أسبوع تقريبًا، ومصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة، لم يتركني لحظة واحدة خلال وجودي في المستشفى، ووجه كل الاهتمام بي".

واختتم مدافع المقاولون العرب: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حرص على التواصل معي وقام بتحفيزي، وأكد لي دعمه الكامل وأنه مستعد للقيام بأي اهتمام من أجل سلامتي وأسعدني بتواصله معي وأشكره على هذا الاهتمام".