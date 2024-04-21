بأغلى من مليون جنيه.. رانيا يوسف بفستان يثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

ظهرت الفنانة رانيا يوسف خلال فيديو جديد لها أثناء استعدادها لحضور مناسبة خاصة، وهي ترتدي فستانًا مثيرًا للجدل بفتحة جانبية طويلة وبلا أكمام وشفاف من الجانبين.

وأكدت رانيا في تعليقها على الفيديو أن الفستان مرصع بالكامل بكريستالات سوارفوسكي، ونسقته مع حقيبة لامعة من دار Prada.

ويتواجد العديد من النسخ المقلدة من الفستان الذي ظهرت به رانيا يوسف، ويبدأ سعره من 100 دولار، ولكن نظرًا لذكرها أن الفستان مرصع بالكامل من SWAROVSKI، فهذا يرجح أنها مرتدية النسخة الأصلية منه من العلامة التجارية Shineinsky، ويصل سعره إلى 13 ألفًا و514 جنيها إسترلينيا أي ما يعادل 800 ألف جنيه مصري.

أما الحقيبة فيصل سعرها 3775 دولارًا، أي ما يُعادل 182 ألف جنيه.