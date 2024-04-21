التعبئة العامة والإحصاء: الزيادة السكانية تؤثر على معدلات التنمية بالدولة

أكد الدكتور حسين عبد العزيز، المستشار العام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الزيادة التي حدثت خلال 72 يوما، وزيادة عدد السكان إلى 250 ألف، يدل على أن هناك تقدما وبدأ يكون هناك وعي لدى المواطنين.

وقال حسين عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلاميات “نهاد سمير و عبيدة”، إن هناك برنامج متكامل من المؤسسات لتوعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، والعمل على ضبط هذا المعدل.

وتابع المستشار العام للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الزيادة السكانية تؤثر على معدلات التنمية بالدولة، مؤكدا أنه لو أراد المواطن الشعور بالتنمية الموجودة، لا بد من ضبط معدل الزيادة السكانية.