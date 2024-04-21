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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعبئة العامة والإحصاء: الزيادة السكانية تؤثر على معدلات التنمية بالدولة

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

أكد الدكتور حسين عبد العزيز، المستشار العام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الزيادة التي حدثت خلال 72 يوما، وزيادة عدد السكان إلى 250 ألف، يدل على أن هناك تقدما وبدأ يكون هناك وعي لدى المواطنين.

 

وقال حسين عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلاميات “نهاد سمير و عبيدة”، إن هناك برنامج متكامل من المؤسسات لتوعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، والعمل على ضبط هذا المعدل.

 

وتابع  المستشار العام للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الزيادة السكانية تؤثر على معدلات التنمية بالدولة، مؤكدا أنه لو أراد المواطن الشعور بالتنمية الموجودة، لا بد من ضبط  معدل الزيادة السكانية.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المواطنين السكان المؤسسات الزيادة السكانية

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