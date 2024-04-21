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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. انتهاء التحويلات المرورية بالقاهرة الجديدة

شارع التسعين
شارع التسعين

تنهي اليوم الأحد الإدارة العامة لمرور القاهرة من التحويلات المرورية بشارع التسعين الجنوبى بالاتجاه القادم من محور محمد نجيب تجاه الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة ، بعد الانتهاء من أعمال وقوف ونش بمحور اللوحات الكهربائية داخل محطة رقم (11) .

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة قد أعلنت عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ أعمال وقوف ونش بمحور اللوحات الكهربائية داخل محطة رقم (11) بشارع التسعين الجنوبى بالإتجاه القادم من محور محمد نجيب تجاه الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة .

الأمر الذى استلزم تحويل حركة المركبات يميناً شارع الزهور والعودة مرة أخرى لمحور التسعين.

وتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة الـ 1صباحاً يوم الجمعة الماضي الموافق 19/4/2024 وحتى الساعة 6 صباحاً ولمدة ثلاث ليالى فقط.

ومن جانبها ، قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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