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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صدور عدد مارس 2024 من المجلة المصرية للتنمية والتخطيط

صدى البلد

أصدر معهد التخطيط القومي عددا جديدا من المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، وهو عدد مارس 2024 (المجلد رقم 32).

 يحتوي هذا العدد على أربعة أبحاث هامة وهي:" تطور وتنفيذ نمذجة الاقتصاد القياسي: خارطة طريق لوحدة النمذجة في معهد التخطيط القومي" من إعداد أ.د. شيرين الشواربي، ود. نهى عمر"، وبحثا آخر بعنوان "المحددات الكلية للاستثمار الخاص في مصر: نهج التكامل المشترك"، من إعداد د. سحر عبود، ود. أسماء مليجي.  كما تضمن العدد دراسة حول "تقدير دالة الطلب على الواردات في مصر" من إعداد د. فاطمة الحملاوي، وأخرى حول "تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر: الممارسات الحالية والتحديات والسيناريوهات المختلفة بعد كوفيد-19" من إعداد د. داليا إبراهيم، و د. أحمد عاشور.


تضمن العدد الأول من المجلة هذا العام أيضا قسما خاصا بمراجعات الكتب والتقارير، حيث تناول عرضاً لتقرير البنك الدولي: تحقيق العائد الديموجرافي في جمهورية مصر العربية: اختيار وليس قدرًا" من إعداد أ.د. حسين عبد العزيز.  إلى جانب مراجعة لكتاب "ميرزا القصاب: ما بعد النفط: تحديات البقاء في دول الخليج العربية" من تقديم أ.د. علاء الدين زهران.


احتوى العدد على عرض لأحدث إصدارات المعهد، كالدراسات المنشورة في سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، ومشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر.  كما تضمن أحدث ما صدر ضمن سلسلة أوراق السياسات، وسلسلة آراء في قضايا التخطيط والتنمية، وسلسلة أوراق العمل، بالإضافة إلى الإعلان عن المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي 2024 الصحة والتنمية المستدامة. 


يذكر أن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط من أوائل الدوريات العربية المتخصصة في تناول وعرض قضايا التنمية والتخطيط في مصر والمنطقة العربية، وتشرف هيئة تحرير المجلة برئاسة أ.د/ إبراهيم العيسوي، كما تتضمن هيئتها الاستشارية نخبة من الأكاديميين وخبراء التنمية والتخطيط داخل مصر وخارجها، بما يعزز الاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية المتميزة في تطوير المجلة وتعظيم الأثر المأمول من محتوياتها لدعم التنمية والتخطيط. 


وحصلت المجلة المصرية للتنمية والتخطيط العلمية المحكمة على أعلى التقييمات من المجلس الأعلى للجامعات، حيث حصلت المجلة على تقييم 7/7 في التقييم السنوي الصادر عن المجلس لعام 2023، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة.
ويمكن الاطلاع على جميع محتويات العدد بالدخول على قسم الإصدارات بموقع معهد التخطيط القومي https://inp.edu.eg/ 
أو من خلال رابط المجلة على موقع بنك المعرفة المصري
https://inp.journals.ekb.eg /

معهد التخطيط القومي المجلة المصرية للتنمية والتخطيط التنمية المستدامة

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