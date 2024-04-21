بالأسماء.. 100 طبيب بيطري يحصلون على تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين قائمة أسماء الدفعة 48 الجديدة من الأطباء البيطريين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، والتي تشمل 100 طبيب بيطري.

وقال نقيب الأطباء البيطريين، إن حصول دفعات متتالية من الأطباء البيطريين على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية دون قضايا، يأتي تفعيلا للاتفاق المُبرم بين النقابة العامة للأطباء البيطريين ووزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر.

وأكد "حسن"، أن النقابة العامة للأطباء البيطريين، قامت بتخليص كافة الإجراءات لمن يتقدمون بطلبات لذلك، مشيرا إلى استمرار دعم النقابة لأعضائها في كافة تخصصاتهم، وتقديم كافة المساعدات اللازمة لتيسير أعمالهم.

وجاءت الأسماء كالتالي؛