ابنة الأبنودي: ترك لنا إرثا كبيرا من الشعر والأغاني.. ولا أشعر بغيابه

أكدت آية عبد الرحمن الأبنودي، ابنة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، أنه على الرغم من غياب والدي، إلا أنه دائما ما أشعر بوجوده، مشيرة إلى أن والدي ترك لها إرثا كبير من الشعر والأغاني، والموجودة على مدار الزمن.

وقالت آية عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن والدي رحل ترك بداخلي وبداخل كل أحبابه أثرا مازال باقيا، مؤكدا أنه حينما تشعر بافتقاده تشاهد لقاءاته التليفزيونية وتسمع أغانيه وشعره.

وتابعت ابنة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، أن "والدي كان دائما كان لديه إصرارا على بث الأمل في القلوب ودائما كان لديه أمل في حياته، وفي كل حاجة بتحصل".