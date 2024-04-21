انخفاض بنسبة 36%.. التموين تزف بشرى سارة بشأن أسعار الزيوت| القائمة الكاملة

تبذل الحكومة ممثلة في وزارة التموين، جهودا كبيرة على كافة المستويات من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية.

السلع

خفض أسعار الزيوت

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض سعر الزيت، أمس السبت، بنسبة 14% بالإضافة الى التخفيضات السابقة ليصل أجمالي التخفيضات على سلعة الزيت إلى نسبة 36% من تاريخ بدء سلسة الاجتماعات التي انعقدت برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء مع المنتجين والموردين والمصنعين واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية في ضوء أعمال لجنة ضبط الاسعار والأسواق برئاسة مجلس الوزراء.

وأكد المصيلحى أن سعر زجاجة الزيت الخليط بعد التخفيض الإضافي الذي تم اليوم يبدأ من 65 جنية لزجاجة الزيت الخليط 1 لتر في الأسواق.

كما اكدت الشركات المنتجة للزيوت والمسلي على التزامها الراسخ بتقديم أفضل المنتجات الغذائية بجودة عالية، حيث تضع في مقدمة اولوياتها تلبية احتياجات العملاء وتوفير متطلباتهم بشكل مستمر وفعال وأوضحت أن ذلك حرصا منها على مواكبة التطورات في السوق المصرية، وتخفيف الأعباء على كاهل المستهلكين، وفى مقدمة هذه الشركات كلاً من أرما، صافولا، والمتحدة، وغيرها من الشركات المنتجة.

وفى سياق متصل أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على أن هناك وفرة وزيادة في الإتاحة والمعروض من السلع الأساسية بعد الإفراجات الجمركية التي تمت مؤخراً والتي تجاوزت 8 مليار دولار بما يضمن تحقيق المنافسة بين المنتجين والسلاسل والمستوردين لخفض الأسعار في صالح المستهلك المصري.

وزير التموين

انخفاض أسعار السلع بنسبة 36%

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، أن مصر شهدت إصلاحات اقتصادية كبيرة على المستوى الكلي، وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بضرورة وصول نتائج هذه الإصلاحات إلى المواطن، وذلك من خلال انخفاض أسعار السلع الأساسية.

وأوضح عز ـ خلال تصريحات تليفزيونية، ن التوجيه الحكومي كان خفض الأسعار في غضون أيام وليس أشهر، ولذلك تم التواصل مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية لخفض أسعار السلع، وجاء على رأسها الزيت الذي انخفض سعره بنسبة 20%.

وأكد أن متوسط انخفاض أسعار السلع وصل حوالي 22.2%، مشيرًا إلى أن السلع الأساسية التي تهم المواطن، مثل الفول والعدس والزيت والمكرونة وغيرها، وصلت نسبة الانخفاض فيها إلى 27% مع توقع تجاوزها الـ 30%.

وأشار الدكتور عز إلى أن أمس، السبت، شهد اجتماعًا مع وزير التموين مع منتجي الزيت، حيث تم التوافق على زيادة خصم إضافي، ووصلت نسبة الانخفاض إلى 36%، مؤكدًا أن الانخفاض سيظل مستمرًا على مدار الأيام القادمة.

أمين عام الغرف التجارية

سعر السلع الأساسية بالأسواق اليوم

ويهتم كثير من المواطنين بمعرفة أسعار السلع الأساسية بالأسواق لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية، فبحسب آخر تحديث للأسعار في بوابة مجلس الوزراء، تأتي أسعار السلع الأساسية اليوم الاحد، 21 ابريل 2024 كالآتي:

سجل الأرز المعبأ اليوم 34.71 جنيها للكيلو.

كما سجل الفول المعبأ 54.28 جنيها للكيلو.

وسجل الدقيق المعبأ 28.64 جنيها للكيلو.

ووصل سعر زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) 92.82 جنيها/ للتر.

وسجل السكر المعبأ 39.72 جنيها/ للكيلو.

وسجلت المكرونة المعبأة 30.06 جنيها/ للكيلو.

وسجل العدس المعبأ (صحيح) 62.5 جنيها/ للكيلو.

كما سجل زيت الذرة 115.27 جنيها/ للتر.

وسجل البيض البلدى 6.26 جنيها/ للبيضة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن تبنى الحكومة مبادرة لخفض أسعار السلع بالأسواق بنسب تصل إلى 20% في الوقت الحالى لتصل إلى 30% عقب عيد الفطر، وذلك تضامنا مع المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة.