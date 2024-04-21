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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

ليس الأول.. تفاصيل حريق حديقة منتزه بورفؤاد التاريخية في بورسعيد

التفاصيل الكاملة
التفاصيل الكاملة لحريق منتزه بورفؤاد فى بورسعيد

علم صدى البلد أن الحريق الذي نشب بحديقة المنتزه التاريخية فى مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد الذي اندلع أمس ليس الأول ولكنه تكرر على مدار الأسابيع والأشهر الماضية منذ توقف أعمال التطوير بسبب رغبة جهة الولاية الممثلة فى هيئة قناة السويس .

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد أصدر تعليمات عام ٢٠٢١ بتطوير حديقة المنتزه فى بورفؤاد لاهميتها التاريخية ولما تحويه من أشجار و مزروعات نادرة ترجع الي تاريخ إنشاء الحديقة بالتزامن مع إنشاء مدينة بورفؤاد بفرمان خديوى مصر عام ١٩٢٠ و افتتاحها فى عهد ملك مصر فؤاد الأول عام ١٩٢٦ .

وكشف الدكتور إسلام بهنساوى رئيس مدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد  أن الحريق الذي نشب بحديقة المنتزه ليس الأول بل متكرر .

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أن الحرائق تنشب بسبب تساقط فروع وجذور الأشجار العتيقة وتفاعل العوامل الجوية مع تطاير اي شرارة بسبب إغلاق الحديقة من جهة الولاية وعدم الاعتناء بها حيث أنها لاتتبع إشراف المحليات.  

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد أن توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كانت قد صدرت بتطوير الحديقة ضمن مبادرة تطوير الحدائق غير أن الأعمال توقفت بسبب رؤية جهة الولاية.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد أن حديقة المنتزه لها قيمة تاريخية كبيرة وتحتوى على مجموعة كبيرة من الأشجار العتيقة والورود النادرة .

كان صدى البلد قد نشر صور اللحظات الأولي لاندلاع حريق حديقة المنتزه التاريخية بمدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد و التى نجحت الحماية المدنية فى السيطرة عليها قبل امتدادها لباقي الأشجار.

أول صور لحريق حديقة منتزه بورفؤاد التاريخية

رئيس مدينة بورفؤاد: حريق حديقة المنتزه متكرر لهذا السبب

ونشر صدى البلد  فيديو يرصد اللحظات الأولى لاندلاع حريق  بحديقة المنتزه التاريخية فى مدينة بورفؤاد إحدى مدن محافظة في عدد من الأشجار داخلها  دون معرفة لاسباب اندفاع الحريق بالحديقة الأقدم فى محافظات القناة .

كانت إدارة الحماية المدنية تلقت بلاغ بنشوب حريق داخل حديقة المنتزه فى مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد

ودفعت الحماية المدنية فى بورسعيد بسياراتها على الفور فى محاولة للسيطرة على النيران قبل اجهازها على الأشجار النادرة فى الحديقة و التى ترجع اعمارها لأكثر من ١٢٠ عام تاريخ إنشاء تلك الحديقة .

وتعتبر حديقة المنتزه فى بورفؤاد من الحدائق التاريخية بمحافظة بورسعيد كون انشائها جاء ملاصق لمنطقة الفيلات الأثرية التاريخية بالمدينة التى ترجع انشائها لإنشاء المدنية بفرمان خديوى مصر عام ١٩٢٠ م

التفاصيل الكاملة لحريق منتزه بورفؤاد فى بورسعيد

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كانت أعمال تطوير حديقة المنتزه قد توقفت بالرغم من صدور قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لعدد الولايات حيث طعنت هيئة قناة السويس على التطوير بدعوى ملكيتها للحديقة غير أن الأعمال توقفت ودب الإهمال التام بالحديقة وباتت اشبه بالمنطقة المهجورة بعد أن كانا تعد من أجمل حدائق العالم .

حريق بحديقة منتزه بورفؤاد التاريخية .. والحماية المدنية تسيطر| شاهد

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وحذر أهالي بورفؤاد من تخريب الحديقة الذي وصفوه بالمتعمد للاستفادة من الموقع الفريد للحديقة التاريخية بعد الاجهاز عليها وتحويلها الي أبراج سكنية تقضي على تاريخ المدينة ومتنغس الأهالي بها .

ونجحت قوات حماية بورسعيد المدنية  فى السيطرة على  النيران  قبل الاجهاز على الأشجار العتيقة التاريخية . 

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