أكد الدكتور اسلام بهنساوى رئيس مدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد أن الحريق الذي نشب بحديقة المنتزه ليس الأول بل متكرر .

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أن الحرائق تنشب بسبب تساقط فروع وجذور الأشجار العتيقة وتفاعل العوامل الجوية مع تطاير اي شرارة بسبب إغلاق الحديقة من جهة الولاية وعدم الاعتناء بها حيث أنها لاتتبع إشراف المحليات.

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد أن توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كانت قد صدرت بتطوير الحديقة ضمن مبادرة تطوير الحدائق غير أن الأعمال توقفت بسبب رؤية جهة الولاية.

رئيس مدينة بورفؤاد حريق حديقة المنتزه متكرر لهذا السبب 1000297877 1000297871 1000297880 1000297874

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد أن حديقة المنتزه لها قيمة تاريخية كبيرة وتحتوى على مجموعة كبيرة من الأشجار العتيقة والورود النادرة .

كانت صدى البلد نشرت فيديو يرصد اللحظات الأولى لاندلاع حريق بحديقة المنتزه التاريخية فى مدينة بورفؤاد احدى مدن محافظة بورسعيد والتى اشتعلت النيران بعدد من الأشجار داخلها دون معرفة لاسباب اندفاع الحريق بالحديقة الأقدم فى محافظات القناة .

كانت ادارة الحماية المدنية تلقت بلاغ بنشوب حريق داخل حديقة المنتزه فى مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد

هذا وقد دفعت الحماية المدنية فى بورسعيد بسياراتها على الفور فى محاولة للسيطرة على النيران قبل اجهازها على الأشجار النادرة فى الحديقة و التى ترجع اعمارها لأكثر من ١٢٠ عام تاريخ إنشاء تلك الحديقة .

وتعتبر حديقة المنتزه فى بورفؤاد من الحدائق التاريخية بمحافظة بورسعيد كون انشائها جاء ملاصق لمنطقة الفيلات الأثرية التاريخية بالمدينة التى ترجع انشائها لإنشاء المدنية بفرمان خديوى مصر عام ١٩٢٠ م

كانت اعمال تطوير حديقة المنتزه قد توقفت بالرغم من صدور قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لعدد الولايات حيث طعنت هيئة قناة السويس على التطوير بدعوى ملكيتها للحديقة غير أن الأعمال توقفت ودب الإهمال التام بالحديقة وباتت اشبه بالمنطقة المهجورة بعد أن كانا تعد من أجمل حدائق العالم .

وحذر أهالي بورفؤاد من تخريب الحديقة الذي وصفوه بالمتعمد للاستفادة من الموقع الفريد للحديقة التاريخية بعد الاجهاز عليها وتحويلها الي أبراج سكنية تقضي على تاريخ المدينة ومتنغس الأهالي بها .

هذا وتواصل قوات حماية بورسعيد المدنية اعمالها فى اخماس النيران و السيطرة عليها قبل الاجهاز على الأشجار العتيقة التاريخية .