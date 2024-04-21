عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس مدينة بورفؤاد: حريق حديقة المنتزه متكرر لهذا السبب

رئيس مدينة بورفؤاد
رئيس مدينة بورفؤاد حريق حديقة المنتزه متكرر لهذا السبب

أكد الدكتور اسلام بهنساوى رئيس مدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد  أن الحريق الذي نشب بحديقة المنتزه ليس الأول بل متكرر .

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أن الحرائق تنشب بسبب تساقط فروع وجذور الأشجار العتيقة وتفاعل العوامل الجوية مع تطاير اي شرارة بسبب إغلاق الحديقة من جهة الولاية وعدم الاعتناء بها حيث أنها لاتتبع إشراف المحليات.  

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد أن توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كانت قد صدرت بتطوير الحديقة ضمن مبادرة تطوير الحدائق غير أن الأعمال توقفت بسبب رؤية جهة الولاية.

رئيس مدينة بورفؤاد حريق حديقة المنتزه متكرر لهذا السبب

1000297877
1000297877
1000297871
1000297871
1000297880
1000297880
1000297874
1000297874

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد أن حديقة المنتزه لها قيمة تاريخية كبيرة وتحتوى على مجموعة كبيرة من الأشجار العتيقة والورود النادرة .

رئيس الوزراء ومرافقوه يشيدون بجودة إنتاج مصنع الأحذية بجنوب بورسعيد

تعليم بورسعيد: الامتحانات من المنهج ولا تنساقوا خلف الشائعات وتجار العلم

كانت صدى البلد نشرت فيديو يرصد اللحظات الأولى لاندلاع حريق  بحديقة المنتزه التاريخية فى مدينة بورفؤاد احدى مدن محافظة بورسعيد والتى اشتعلت النيران بعدد من الأشجار داخلها  دون معرفة لاسباب اندفاع الحريق بالحديقة الأقدم فى محافظات القناة .

كانت ادارة الحماية المدنية تلقت بلاغ بنشوب حريق داخل حديقة المنتزه فى مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد

هذا وقد دفعت الحماية المدنية فى بورسعيد بسياراتها على الفور فى محاولة للسيطرة على النيران قبل اجهازها على الأشجار النادرة فى الحديقة و التى ترجع اعمارها لأكثر من ١٢٠ عام تاريخ إنشاء تلك الحديقة .

وتعتبر حديقة المنتزه فى بورفؤاد من الحدائق التاريخية بمحافظة بورسعيد كون انشائها جاء ملاصق لمنطقة الفيلات الأثرية التاريخية بالمدينة التى ترجع انشائها لإنشاء المدنية بفرمان خديوى مصر عام ١٩٢٠ م

كانت اعمال تطوير حديقة المنتزه قد توقفت بالرغم من صدور قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لعدد الولايات حيث طعنت هيئة قناة السويس على التطوير بدعوى ملكيتها للحديقة غير أن الأعمال توقفت ودب الإهمال التام بالحديقة وباتت اشبه بالمنطقة المهجورة بعد أن كانا تعد من أجمل حدائق العالم .

وحذر أهالي بورفؤاد من تخريب الحديقة الذي وصفوه بالمتعمد للاستفادة من الموقع الفريد للحديقة التاريخية بعد الاجهاز عليها وتحويلها الي أبراج سكنية تقضي على تاريخ المدينة ومتنغس الأهالي بها .

هذا وتواصل قوات حماية بورسعيد المدنية اعمالها فى اخماس النيران و السيطرة عليها قبل الاجهاز على الأشجار العتيقة التاريخية . 

بورفؤاد أخبار حوادث بورفؤاد أخبار مدينة بورفؤاد بورسعيد ادارة الحماية المدنية الأشجار العتيقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حديقة المنتزه خديوي مصر رئيس مدينة بورفؤاد صدى البلد محافظ بورسعيد محافظات القناة محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أطول إجازة رسمية في 2024.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز بالأسوق| اعرف الكيلو وصل كام؟

بـ فستان جريء للعروسة .. غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

تعليق صادم من خالد بيبو بعد تعادل الأهلي مع مازيمبي

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

300 ألف شقة جديدة| مفاجأة من الإسكان لمحدودي الدخل.. و9 مليارات جنيه دعم للمستفيدين

موضوعات متعلقة

اللحظات الأولى لاندلاع حريق حديقة منتزه بور فؤاد التاريخية.. شاهد

حريق بحديقة منتزه بورفؤاد التاريخية .. والحماية المدنية تسيطر| شاهد

وزير الصناعة: مليار و546 مليون دولار حجم صادرات السلع الغذائية

رئيس الوزراء ومرافقوه يشيدون بجودة إنتاج مصنع الأحذية بجنوب بورسعيد

رئيس الوزراء يتفقد مصنعا لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

رئيس الوزراء من بورسعيد: مكتبي مفتوح 24 ساعة لكل مستثمر جاد

تعليم بورسعيد: الامتحانات من المنهج ولا تنساقوا خلف الشائعات وتجار العلم

حملات لإزالة الإشغالات بمناخ بورسعيد قبل عيد القيامة والربيع

ترشيحاتنا

لميس الحديدي: ازدواج المعايير في واشنطن أصبح شيء مزعج ولايمكن قبوله

كيفية الدعاء للميت بعد الدفن.. دار الإفتاء تجيب

كيا إكسيد "توب لاين" 2024 للبيع بأقل سعر.. وفر 410 آلاف جنيه

فيفو تعلن رسميًا عن هاتف مميز ببطارية 6000 مللي أمبير

اليوم .. محاكمة عامل أنهى حياة شاب في المطرية

%50 أقل من المستورد.. رئيس شعبة الأدوية يعلن موعد انخفاض أسعار لبن الأطفال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب جريء.. ميرنا نور الدين تنشر صورة سيلفي على إنستجرام

قرار صادم ضد الفرعون|كيف حرم فريق إيطالي محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة؟

عانى منه فى آخر أيامه.. حقائق خفية عن مرض صلاح السعدني| تفاصيل

ملعقة من زبدة الفول السوداني.. ماذا تفعل لجسمك؟| خبير تغذية يجيب

فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ