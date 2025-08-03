قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس اليوم | رطوبة مرتفعة وشبورة صباحية وحرارة شديدة على جنوب البلاد
ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن إلى 140 شخصا
من وصايا النبي.. ماذا قال الرسول عن فضل صلاة الضحى؟
القصة الكاملة لحبس البلوجر سوزي الأردنية.. بلاغات وفيديوهات خادشة
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
أسباب استقرار الحياة الزوجية.. نصائح مهمة للشباب والفتيات
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
أمير هشام: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في تمديد عقده مع الأهلي حاليا
ليست المخدرات فقط.. أمور تذهب العقل وتؤثر على الإدراك كلها حرام
نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بإسم الأهلي ..إمام عاشور يعلق بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في مصر

إمام عاشور
إمام عاشور
علا محمد

علق إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حصوله على 4 جوائز في حفل «دير جيست» للأفضل في مصر 2025.

وقال إمام عاشور، عبر حسابه على موقع «إنستجرام»: "الحمد لله، سعيد وفخور بحصولي على جائزة دير جيست لأفضل لاعب في مصر للسنة الثانية على التوالي، وكمان جائزة هداف الدوري المصري".


وأضاف: "الجوائز الفردية عمرها ما كانت بتيجي من فراغ، ووراها دايمًا تعب ومساندة ناس كتير".


وتابع: "بشكر جمهور الأهلي العظيم اللي بيدعمني في كل لحظة، ودايمًا في ضهري وسندي في الحلوة والمرة".

وواصل: "بوجه كل الشكر والتقدير للجهاز الفني والإداري والطبي، ولكل زملائي اللاعبين، أنتم شركاء في كل نجاح، ومن غيركم ماكنتش وصلت للحظة دي".

وأتم: "الجوائز دي وسام على صدري، لكنها كمان مسؤولية جديدة، وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل، دايمًا باسم الأهلي ومن أجل الأهلي، شكرًا من قلبي".

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل جلسة امس مع وكيل إمام عاشور و النادي الأهلي .

وقال خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"بعد جلسة امس لم يتوصل وكيل امام  عاشور لأي اتفاق مع الأهلي لتمديد عقده سنتين".

الأهلي حفل «دير جيست خالد الغندور وكيل إمام عاشور إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

"أم مكة" و"أم سجدة"

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يشهد ختام حفل تخرج متدربي برنامج "الموظف الرقمي

بورسعيد. اجتياز 172 موظفا من 22 جهة حكومية برنامج الموظف الرقمي

“نموذج تعليمي مشرف”.. محافظ بورسعيد يشيد بمدرسة سان چورچ للغات

محافظة بورسعيد: نضع ملف التعليم في مقدمة أولوياتنا

تحصين الثروة الحيوانية

الطب البيطري بالجيزة تنظم حملات مكبرة لحماية الثروة الحيوانية وصحة المواطنين

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد