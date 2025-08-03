بإسم الأهلي ..إمام عاشور يعلق بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في مصر

علق إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حصوله على 4 جوائز في حفل «دير جيست» للأفضل في مصر 2025.

وقال إمام عاشور، عبر حسابه على موقع «إنستجرام»: "الحمد لله، سعيد وفخور بحصولي على جائزة دير جيست لأفضل لاعب في مصر للسنة الثانية على التوالي، وكمان جائزة هداف الدوري المصري".



وأضاف: "الجوائز الفردية عمرها ما كانت بتيجي من فراغ، ووراها دايمًا تعب ومساندة ناس كتير".



وتابع: "بشكر جمهور الأهلي العظيم اللي بيدعمني في كل لحظة، ودايمًا في ضهري وسندي في الحلوة والمرة".

وواصل: "بوجه كل الشكر والتقدير للجهاز الفني والإداري والطبي، ولكل زملائي اللاعبين، أنتم شركاء في كل نجاح، ومن غيركم ماكنتش وصلت للحظة دي".

وأتم: "الجوائز دي وسام على صدري، لكنها كمان مسؤولية جديدة، وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل، دايمًا باسم الأهلي ومن أجل الأهلي، شكرًا من قلبي".

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل جلسة امس مع وكيل إمام عاشور و النادي الأهلي .

وقال خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"بعد جلسة امس لم يتوصل وكيل امام عاشور لأي اتفاق مع الأهلي لتمديد عقده سنتين".