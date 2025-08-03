عكرمة صبري: الأقصى ليس لأهل فلسطين وحدهم بل لأكثر من مليار مسلم

قال عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى، إن الاقتحامات بقيادة وزراء ومسئولين إسرائيليين على المسجد الأقصى يؤكد الأطماع بحقه، وفرض سيادة الاحتلال عليه، وهذا يشجع دولة الاحتلال على مواصلة العدوان والاقتحامات.

وأضاف عكرمة صبري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن إسرائيل تقتحم المسجد الأقصى كما لو أنه ليس من المقدسات، مؤكدا أن الأقصى ليس لأهل فلسطين وحدهم بل لكل المسلمين الذين يزيد عددهم عن المليار نسمة.

وأشار إمام وخطيب المسجد الأقصى، إلى أن مسئولية الدفاع عن المسجد الأقصى، تقع على كل الدول العربية، مؤكدا أنه على كل مسلم أن يتحمل المسئولية، فالله- سبحانه وتعالى- سيحاسب كل من يقصر في حق القدس والأقصى.