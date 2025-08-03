سيدات تنس الأهلي يتوج ببطولة الدوري العام

توج الفريق الأول للتنس سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري العام، بعد الفوز على فريق وادي دجلة بنتيجة 6-3، في المنافسات النهائية التي جمعت بينهما على ملاعب نادي التوفيقية.

وقدم فريق سيدات التنس الأرضي بالنادي عروضًا جيدة للغاية، ونجح في حصد بطولة الدوري عن جدارة واستحقاق، خلال المنافسات التي خاضها الفريق في مشواره نحو اللقب.

وكان الفريق قد فاز على نادي هليوبوليس بنتيجة 7-2, في الدور قبل النهائي قبل أن يتأهل للنهائي ويحسم لقب البطولة على حساب وادي دجلة.

ويترأس جهاز تنس الأهلي طارق صبحي، وأحمد طارق نائب رئيس الجهاز، ومحمود عبد المبدي، مديرًا فنيًّا، ويمنى حشيش مدربًا عامًّا، وأحمد عبد السلام العناني مديرًا لقطاع الناشئين، وحسن صوفي مدربًا للياقة البدنية، وأحمد عبد الغني مديرًا إداريًّا، ومحمود رفاعي مدير القطاع التعليمي، ودكتور أحمد هيكل طبيب الفريق.

