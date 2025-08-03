برلماني: يجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر محتويات تخالف القيم والأخلاق

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه يثمن جهود وزارة الداخلية وجهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ما قامو به ضد كل من استخدم التطبيقات الإلكترونية بشكل سيء.

وقال أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن ما حدث مؤخرا من نشر فيديوهات ومحتويات ضد القيام والأخلاق كان لا بد من اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

وتابع رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب، أن ممثلي تيك توك طلبوا مهلة؛ لتحسين أداء المنصة في ما يخص المحتوى، مؤكداً أنه تم التلويح بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ إذا لم يتم معالجة هذا الخلل بشكل فوري.

وأشار إلى أن التنسيق مع الجهاز القومي مستمر، وأنه لا تهاون مع أي منصة لا تلتزم بحماية المجتمع من المحتويات الضارة والمخالفة.