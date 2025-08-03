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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خدمات بنكية مجانية لكل المصريين حتى 15 أغسطس.. تعرف عليها

خدمات بنكية مجانية
خدمات بنكية مجانية
عبد العزيز جمال

أطلقت البنوك، بدءًا من اليوم وحتى 15 أغسطس المقبل، حزمة من المفاجآت والخدمات المجانية لجميع المواطنين، في إطار احتفالية الشباب التي تنظم بالتزامن مع "اليوم العالمي للشباب"، وبتوجيهات مباشرة من البنك المركزي المصري، ضمن خطة تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي.

خدمات مصرفية مجانية بالكامل للمواطنين

ضمن هذه الفعاليات، تقدم البنوك مجموعة من الخدمات المصرفية مجانًا تمامًا، بهدف استقطاب شرائح جديدة، خاصة الشباب والفئات المجتمعية غير الرسمية. وتشمل هذه الخدمات:

  • فتح حسابات بنكية دون حد أدنى للرصيد وبدون رسوم
  • إصدار بطاقات مدفوعة مقدمًا مجانًا
  • إصدار بطاقات خصم مباشر (بطاقات مدينة) مجانًا
  • إطلاق المحافظ الإلكترونية مجانًا للعملاء الجدد
  • تقديم خدمات الإنترنت والموبايل البنكي مجانًا

وأكدت البنوك أن هذه الخدمات ستكون متاحة طوال فترة الفعالية، في كافة الفروع وعلى مستوى جميع المحافظات.

البنوك
خدمات بنكية مجانية لكل المصريين حتى 15 أغسطس.. تعرف عليها 

تمكين الشباب وتسهيل الإجراءات البنكية

تهدف هذه المبادرة إلى إزالة العوائق أمام الفئات غير المتعاملة مع البنوك، وخاصة الشباب والطلاب والعمالة غير الرسمية، وذلك من خلال تسهيل إجراءات فتح الحسابات دون شروط مالية أو حد أدنى للإيداع، وهو ما يمثل نقلة نوعية في سياسات التضمين المالي.

المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي في قلب المبادرة

تشمل المبادرة أيضًا التوسع في إصدار المحافظ الرقمية، التي تتيح للمواطنين الدفع الإلكتروني وسداد الفواتير وتحويل الأموال مباشرة من هواتفهم المحمولة، ما يعزز من جهود الدولة للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على الكاش، وأكثر ارتباطًا بالحلول التكنولوجية الحديثة.

شراكات وطنية لدعم الشمول المالي

وتستند الفعالية إلى شراكات بين البنك المركزي المصري وعدة جهات رسمية مثل وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، بهدف نشر ثقافة الادخار وزيادة الوعي بأهمية الخدمات البنكية في الحياة اليومية، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات المالية.

البنك المركزي يشرف ويتابع التنفيذ

تُقام المبادرات تحت الإشراف الكامل للبنك المركزي المصري، الذي يحرص على متابعة مدى التزام البنوك بتنفيذ تعليماته المتعلقة بتوسيع الشمول المالي، مع التأكيد على أهمية التوعية المجتمعية ونشر الثقافة المالية، خصوصًا لدى الشباب الذين يمثلون الكتلة السكانية الأكبر في مصر.

جدول فعاليات الشمول المالي خلال 2025

تشكل احتفالية الشباب واحدة من عدة مناسبات مقررة ضمن خطة الشمول المالي لعام 2025، والتي تشمل:

  • احتفالية اليوم العالمي للمرأ (من 8-31 مارس)
  • اليوم العربي للشمول المالي (من 1 إلى 30 أبريل)
  • اليوم العالمي للشباب (من 1 إلى 15 أغسطس)
  • احتفالية عيد الفلاح (من 1 إلى 15 سبتمبر)
  • احتفالية اليوم العالمي للادخار من (15 إلى 31 أكتوبر)
  • احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم (من 1 إلى 15 ديسمبر)

وذلك بغرض الوصول لأكبر عدد من المواطنين والفئات المستهدفة.

ويؤكد البنك المركزي أن هذه المناسبات تمثل فرصًا استراتيجية لتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع البنكي ، والوصول إلى الفئات غير المشمولة ماليًا

البنوك الشباب البنك المركزي المصري الشمول المالي جدول فعاليات الشمول المالي خلال 2025 خدمات مصرفية مجانية

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