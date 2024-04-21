إحالة أوراق مدرس فيزياء أنهى حياة طالب بالدقهلية إلى مفتي الجمهورية

قررت جنايات المنصورة بالدقهلية اليوم الأحد إحالة اوراق المتهم "محمد عبدالجليل الطحاوي"، مدرس الفيزياء، المتهم بقتل الطالب إيهاب اشرف عبدالعزيز، وشطر جسده إلى ثلاثة أجزاء إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة ٢١ مايو المقبل للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار مجدى على قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، المختصة بنظر قضايا مركز الستاموني، وتضم الهيئة فى عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محى الدين محمد الكنانى، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال .



كانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستامونى، قد انتهت إلى ثبوت اتهامه بجناية قتل الطالب عمدا مع سبق الإصرار؛ وذلك لرغبته في الحصول على فدية من ذويه .

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذى تبين أنه طالب جامعي كان يعطى المجنى عليه درسا خاصا، وما أن علم بمقدرة والده المالية؛ ونظرا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية؛ قام باستدراج المجنى عليه وقتله، وقام بإلقاء جثمانه بإحدى الأراضى الزراعية عقب شطره لـ 3 أجزاء، ثم طلب من ذويه فدية مالية.