عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته الثلاثاء استعدادا لمواجهة مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

وكتب أحمد حسن: "الأهلي يستأنف تدريباته الثلاثاء استعدادا لمواجهة مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
 

تأجيل الحسم لمباراة لقاهرة

قدم فريق الأهلي، أداءَ جيداً أمام مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بملعب تي بي مازيمبي فىالكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبي، مؤجلا الحسم إلى مباراة العودةالجمعة المقبل فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.

أحمد حسن العاصمة الكونغولية كينشاسا الفريق الاول لكرة القدم بالنادي النادي الأهلي إياب نصف نهائي فريق الاهلي مازيمبي الكونغولي منتخب مصر السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

إيقاف تصدير الغاز المسال 6 أشهر وضخ الكميات لمحطات الكهرباء

تغيير مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمولات خلال أيام

ترشيحاتنا

هنية يضع شرطًا من أجل التوصل لاتفاق مع إسرائيل

اقفلوا الشبابيك.. تحذير رسمي من هجوم الذباب الصحراوي وهذه مخاطره |تغطية خاصة

اشتريت شقة من الإسكان الاجتماعي وأريد بيعها فهل يجوز؟.. الإفتاء توضح

قاطعت ابنتها وأنكرت أحفادها.. أغرب قصة عن هيفاء وهبي |فيديوجراف

نكشف تفاصيل مشروع الزراعة لانتاج قمح الخبز متحمل الملوحة

حملات مكثفة على الأسواق والمخابز السياحية والأفرنجية لمتابعة خفض أسعار الخبز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفوز الـ58.. فيرستابين يكتسح حلبة شنجهاي ويتوج بالجائزة الكبرى

أسرار عمل منزلة باذنجان على الطريقة السورية

«هواوي» تدعم أحدث هواتفها Pura 70 بميزة طال انتظارها.. فما هي؟

دانتيل أسود.. ريم البارودي تثير ضجة بوزن زائد | شاهد

فيديو

الذهب يودع 2800 جنيه.. تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة وعيار 21 مفاجأة

تصرف غريب بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي.. غضب جماهير تشيلسي من هذا اللاعب

فيفي عبده تعتذر للجمهور الكويتي.. ما القصة ؟

تنبيه من الأرصاد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ