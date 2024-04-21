الأهلي يستأنف تدريباته الثلاثاء استعدادا لمواجهة مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب أحمد حسن: "الأهلي يستأنف تدريباته الثلاثاء استعدادا لمواجهة مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



تأجيل الحسم لمباراة لقاهرة

قدم فريق الأهلي، أداءَ جيداً أمام مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بملعب تي بي مازيمبي فىالكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبي، مؤجلا الحسم إلى مباراة العودةالجمعة المقبل فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.