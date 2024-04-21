كيف يتعامل الآباء بشكل صحيح مع الأبناء؟ استشاري صحة نفسية توضح

أكدت الدكتورة يسرا هلال، استشاري الصحة النفسية، أنه لا بد للأب والأم أن يعلم كل منهما دور الآخر تجاه الأبناء، مشيرة إلى أنه لو توفيت الأم فإن ذلك يلقي مسئوليات كبيرة على الأب للتعامل مع أبنائه.

وقالت يسرا هلال، خلال لقاء لها ببرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، إنه لا يمكن للأب أو الأم إجبار أبنائهم على القيام بأي شيء، مؤكدة أنه لا بد أن يكون هناك لغة حوار وتفاهم بين الآباء والأبناء.

وأضافت استشاري الصحة النفسية، أنه لا بد للآباء من إعطاء أبنائهم مساحة حرية للتعبير عن الرأي، وإعطائهم المميزات والعيوب لتلك الآراء.