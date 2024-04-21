التنمية المحلية: الانتهاء من 23 مشروعا بنسبة 100% ضمن حياة كريمة بأسوان

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة أسوان في تسريع منظومة العمل وتذليل المعوقات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع لإحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجاً وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القري للمرأة المعيلة والشباب.

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة معدلات الإنجاز الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى ..حياة كريمة) مكلفاً بسحب الأعمال من الشركات المتباطئة والمقصرة فى التنفيذ وإسنادها إلى شركات أخرى أكثر جدية وإلتزام من أجل رفع نسب التنفيذ وضمان الإنتهاء من كافة المشروعات وبدء تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بجولة ميدانية لتفقد عدد 28 من المشروعات الجارية بقرية الدكة بمركز نصر النوبة والتى تخدم 22 ألف من المواطنين والأهالى موزعين على 6 قرى فرعية وتوابع.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الإنتهاء من 23 مشروعا بنسبة 100 % وتم التسليم الإبتدائى لها وتضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ونقطة الإسعاف ، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عدد من المدارس ومكاتب البريد ومراكز الشباب والملاعب القانونية ، وقد أوضح اللواء ياسر عبد الشافى بأنه خلال الجولة تم متابعة سير العمل وتقديم مختلف المعاملات داخل المجمع الخدمى للتأكد من حصول المواطنين على الخدمات المقدمة بسهولة ويسر ، مشيراً إلى أنه تم إعداد مذكرة تفصيلية لبيان نسب ومعدلات التنفيذ بكافة المشروعات الجارية بالقرية وتوابعها وعرضها على المحافظ وذلك لإصدار التعليمات والتدخل الشخصى بالتنسيق مع مسئولى الوزارات والجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع مستويات ومعدلات الإنجاز والإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة .

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