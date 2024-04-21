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برلمان

تنظيم الإشراف والرقابة|برلماني: قانون التأمين الموحد يسهم في حل الكثير من المشكلات

ايهاب منصور، رئيس
ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التأمين الموحد هو مشروع قانون جيد، مشيرًا إلى أن القانون المعروض أمامنا يرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.

وأوضح النائب إيهاب منصور، أن القانون المعروض أمامنا يسهم في حل الكثير من المشاكل المتعلقة بالتأمين، خاصة التأمينات المتعلقة بحوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، مشيرًا إلى أن هناك بعض التعديلات سواء في التعريفات أو المواد المتعلقة بالقانون والتي تهدف إلى تيسير التطبيق العملي، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ ومحذرا من سوء التطبيق للقانون عقب الصدور.

التأمين الموحد صناعة التأمين حوادث مركبات النقل السريع التعديلات التعريفات

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