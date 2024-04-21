لو مسافر الحج.. اعرف الضوابط والإجراءات اللازمة لأداء الفريضة

يسعي كثير من المواطنين الراغبين فى الحج إلي تحضير أوراقهم للاستعداد للسفر لأداء فريضة الحج التي من بينها مستندات قد يتطلب استخراجها بعض الوقت.



ضوابط وإجراءات خاصة بالحج

تتضمن الضوابط والإجراءات الخاصة بأداء مناسك الحج لموسم 1445هـ / 2024م ما يلي :-

- تشمل التطعيمات الواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج تطعيم الالتهاب السحائي وشهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي.

- يجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات ويتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل المحافظات.

- لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حيث يتم توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم حج هذا العام في 237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا.

الأوراق المطلوبة لأداء الحج

ومن ضمن الأوراق المطلوبة من أجل الحصول علي تأشيرة الحج ما يلي :-

- أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام "1/ 3 / 2025".

- فيش جنائي مميكن موجه للحج.

- عدد 10 صور شخصية حديثة واضحة خلفية بيضاء.

- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي

- استخراج شهادة QR-Code تشمل اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19، على أن تكون آخر جرعة خلال ستة أشهر قبل السفر.

- تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها.

- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات "لقاح الإنفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي 135 acyw ولقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات".

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جه عملهم ومن هم في سن التجنيد

استخراج تأشيرة الحج 2024

هناك مجموعة من الخطوات تتضمن ما يلي :-

- تبدأ أولي الخطوات بتحميل تطبيق نسك من الهاتف المحمول.

- فى هذه الخطوة يتم القيام بإنشاء حساب على التطبيق.

- ثم تظهر بعد ذلك أسعار تأشيرات الحج.

- وأخيرا يختار الشخص الباقة المناسبة له.