الجيش الإسرائيلي حول العقوبات الأمريكية المتوقعة على كتيبة «نيتسح يهودا»: سندرس القرار

علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على التقارير التي تتحدث عن العقوبات التي من المتوقع أن تفرضها الولايات المتحدة على كتيبة "نيتسح يهودا" المتطرفة.

وقال إن مقاتلي كتيبة "نيتسح يهودا" يشاركون الآن في الحرب في قطاع غزة، وإنهم كتيبة رائدة في دمج الأرثوذكس المتطرفين في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبشأن المنشورات حول العقوبات ضد الكتيبة، قال إن "الأمر غير معترف به من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وفي حالة اتخاذ قرار بهذا الشأن، سيتم دراسته".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي يعمل وسيواصل العمل للتحقيق في كل حدث غير عادي بطريقة واقعية ووفقا للقانون".