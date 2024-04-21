خير الخطائين التوابون.. المتهم بق.تل طالب الدقهلية: إيهاب كان غالي عليا وبحبه

قال محمد عبد البديع، مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز، بمركز الستاموني بالدقهلية، أمام هيئة محكمة جنايات المنصورة: "خير الخطائين التوابون.. سامحنى يا إيهاب معرفش عملت كده إزاى، الفترة الأخيرة كنت بعيد عن ربنا من ناحية الصلاة وكنت هدف سهل للشيطان، وسلمت له وأعماني وخلانى أعمل كده عشان أسد ديوني، كان قتل إيهاب هو الطريق".

كانت هيئة المحكمة أصدرت حكمها بإحالة أوراق المتهم لمفتى الجمهورية.

وترأس جلسة المحاكمة المستشار مجدى على قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، المختصة بنظر قضايا مركز الستامونى، وتضم الهيئة فى عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محى الدين محمد الكنانى، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.

وانتهت تحقيقات النيابة مع المتهم فى القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستامونى، إلى ثبوت اتهامه بجناية قتل الطالب عمدا مع سبق الإصرار؛ وذلك لرغبته فى الحصول على فدية من ذويه.

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وكلفت الشرطة بالتحرى عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذى تبين أنه طالب جامعى كان يعطى المجنى عليه درسا خاصا، وما إن علم بمقدرة والده المالية؛ وتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية؛ قام باستدراج المجنى عليه وقتله، وإلقاء جثمانه بإحدى الأراضى الزراعية، بعد شطره لـ 3 أجزاء، ثم طلب من ذويه فدية مالية.



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