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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير مكافحة المنشطات: المكملات الغذائية الملوثة مسئولة عن ظاهرة الموت المفاجئ للشباب

المنشطات
المنشطات

أكد دكتور أسامة غنيم، خبير مكافحة المنشطات الدولي، أن  المنشطات لم تكن  السبب الرئيسي لإيقاف بطل المصارعة كرم جابر، ولكن السبب كان نتيجة امتنع عن الخضوع للكشف ليتم ايقافه عامين.

 

وقال أسامة غنيم، خلال لقاء له لبرنامج “أنا وهو وهي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلاميات “دينا رامز وأية شعيب”، أن هناك مواد محظروة في عالم الرياضة، مؤكدا أنها يحظر تناولها لأي رياضي، ولو اثبت أن اي لاعب تناول تلك المواد يتم إيقافه عن اللعب إضافة إلى أنه تم شطب لاعبين ومنعهم من ممارسة اللعبة، لتكرارها أكثر من مرة.

 

وتابع خبر مكافحة المنشطات الدولي، أم بعض المواد التي يستخدمها الشباب لها مخاطر على الصحة، لأنها تعمل على خلل الهرمونات، وظهور حب الشباب، إضافة إلى الفشل الجنسي، وهو ما يسبب زيادة حالات الطلاق، مؤكدا أنه لا بد أن يبتعد الشباب تماما عن المنشطات والمكملات الغذائية.

 

وأشار أسامة غنيم إلى أن المكملات الغذائية الملوثة مسئولة عن ظاهرة الموت المفاجئ للشباب

مكافحة المنشطات المنشطات كرم جابر المصارعه الرياضة

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