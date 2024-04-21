معتصم النهار عن انتقادات مسلسل "لعبة الحب": مش بهتم بالكلام السلبي

قال الفنان معتصم النهار، إنه لا ينتبه لأي انتقادات تلقاها عن تقديم أغنية راب فى مسلسل “لعبة الحب” ويحب فقط يرد فى إطار التفاصيل.

وأضاف معتصم النهار، خلال لقائه مع “et بالعربي”، أنه يحب يرد فقط على التفاصيل لكن لا يهتم بالانتقادات، ولا ينتبه للسلبيات.

واستكمل معتصم النهار، أن الموضوع لا يستدعي الانتقادات لأنه لم يقدمها بنفسه، ولكنها كانت فى إطار العمل، ومستوحاة من الأحداث، وأن الفكرة جديدة ومميزة فى عالم المسلسلات ولم تصدر من قبل.

ومسلسل لعبة الحب يعرض عبر شاشة قناة mbc، ومنصة شاهد vip الرقمية، التي تنطلق في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية.

ومسلسل «لعبة حب» مأخوذ عن المسلسل التركي الشهير “حب للإيجار” والذى حقق نجاح كبير ا، ويشارك في بطولته كل من معتصم النهار، نور على، أيمن رضا، شكران مرتجى، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن عبدالسلام، حسن خليل، حازم زيدان، ساندي نحاس وبمشاركة حسام تحسين بك.