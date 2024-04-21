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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إعلان الإضراب بالضفة والقدس حدادا على مجـ ــزرة الاحتلال بمخيم نور شمس

صدى البلد

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “الضفة الغربية والقدس تعلنان الإضراب الشامل حدادا على مجزرة الاحتلال بمخيم نور شمس”.

شهيدان جديدان ينضمان إلى قطار الشهداء الذين ارتقوا في الضفة الغربية جراء الهجمات المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، هذه المرة كان الصدام عند مفترق قرية" بيت عينون 
بمدينة الخليل، ومن المسافة صفرا، حيث أطلق جيش الاحتلال النار على الشابين.

ولم يكتف بذلك، وإنما منع طاقم الإسعاف من الوصول إليهما واحتجز جثامينيهما، كما داهم عددا من المنازل وقام بتفتيشها والعبث بمحتويهاتها إضافة لاعتقال عدد من المواطنين.

الضفة الغربية

وبالتزامن دخلت عموم أراضي الضفة الغربية في إضراب شامل تنديدا بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، والتي أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح وتدمير بنى تحتية بالمخيم.

https://www.youtube.com/watch?v=pGoSLFuokVk&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9

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