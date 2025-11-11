قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: صناعة التعهيد تحظى بدعم من الرئيس وتوفر ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل
هذه الممارسات غير مقبولة.. مدبولي يوجه نصيحة للمصريين زوار المتحف الكبير
مدبولي: زيادة الاحتياطات النقدية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود
مدبولي: الدولة حريصة على استقرار الأسعار وإنخفاض معدلات التضخم لـ 8%
مدبولي: لا ضغوط على مصر من صندوق النقد.. وتم الاتفاق على تاريخ محدد لإجراء المراجعة
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
مولوتوف وأسلـ حة بيضاء.. النيابة تحيل 13 متهما للمحكمة بتهمة البلطجة وترويع المواطنين بالإسماعيلية
الوزراء: إجمالي الاستثمارات القطرية تقترب من 30 مليار دولار
رئيس الوزراء: صناعة السيارات أصبحت أولوية قصوى لدى مصر
3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع
مدبولي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 50 مليار دولار بدعم السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
الصحة تطلق خطة استدامة القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي
أخبار البلد

اجتماع مشترك بين الهلال الأحمر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز التعاون.. تفاصيل

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 عقدت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، اجتماعًا موسعًا بالمركز العام للجمعية، مع وفد رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية؛ لبحث سبل التعاون المشترك في دعم القطاعات الصحية المتضررة من الأزمات العالمية، خاصة أزمتي غزة والسودان.

وخلال الاجتماع، استعرضت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري أبرز الجهود التي يقدمها الهلال الأحمر المصري في الاستجابة لأزمة غزة، لاسيما المساعدات الشاملة والمتكاملة المقدمة للعابرين والمصابين والمرضى وأفراد أسرهم المرافقين لهم، بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، موضحة أن الجمعية قدمت أكثر من 86 ألف خدمة إعادة روابط أسرية، مساعدات نقدية لـ 2800 أسرة، تقديم نحو 171 ألف خدمة إغاثية، ونحو 260 ألف خدمة طبية للعابرين والمصابين والمرضى وأسرهم المرافقين.

وأضافت المديرة التنفيذية أن الهلال الأحمر المصري قام بإدخال 214 سيارة إسعاف لصالح المنظمات الصحية العاملة داخل قطاع غزة، كما نسّق إيصال أكثر من 91 ألف طن من الوقود، إلى جانب دخول 4 مستشفيات ميدانية لدعم المنظومة الصحية في القطاع.

وأشارت إلى أن الاستجابة المصرية لأزمة غزة متواصلة منذ أكثر من 760 يومًا، تم خلالها تقديم أكثر من 665 ألف طن من المساعدات الإنسانية شملت مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وإغاثية ووقود، عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، لافتة إلى أن الهلال الأحمر المصري استقبل 943 طائرة إغاثة إنسانية، 617 شحنة بحرية، ونسّق الجهود مع 59 دولة لضمان استجابة عالمية موحدة ومنسقة.

من جانبهم، أشاد وفد منظمة الصحة العالمية، برئاسة الدكتور تشيكوي إهيكويزو، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في جنيف، والدكتور نعمة عابد، ممثل المنظمة في مصر، بالجهود المتميزة التي يبذلها الهلال الأحمر المصري في الاستجابة لازمتي غزة والسودان وتقديم الخدمات الصحية والإغاثية للمتضررين. وأكد الوفد حرص المنظمة على توسيع مجالات التعاون المشترك وتعزيز الدعم الفني واللوجستي في مواجهة التحديات الصحية الناتجة عن الكوارث والأزمات الإنسانية حول العالم.

وضم الوفد أيضًا الدكتور ألطاف موساني، مدير إدارة العمل الإنساني وتغير المناخ بالمقر الرئيسي للمنظمة بجنيف، والدكتورة أنيت هاينتسلمان، المديرة الإقليمية بالإنابة لبرنامج الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والسيدة حراء حاج الصافي، المسؤولة التنفيذية للمدير التنفيذي للطوارئ بجنيف، والدكتورة سلمى صديق، منسقة الطوارئ بمكتب المنظمة في مصر، وعددًا من القادة التنفيذيين بالهلال الأحمر المصري.

وعلى هامش الاجتماع، تفقد الوفد صحبة الدكتورة آمال إمام، غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، واطلع على آلية عملها على مدار الساعة في متابعة الأحداث المحلية والدولية والإبلاغ عنها بجهود المتطوعين، وأشادت المنظمة بمستوى التجهيزات التقنية المتقدمة التي تجعل الغرفة مركزًا رئيسيًا للرصد والتنبؤ وإدارة الأزمات.

كما زار الوفد مركز تعبئة وتجهيز المساعدات الإنسانية، حيث تعرف على مراحل تجهيز السلال الغذائية، وشارك في تعبئة المساعدات الموجهة إلى غزة، في بادرة رمزية عبّروا من خلالها عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وتركوا رسائل دعم موقّعة بأسمائهم داخل صناديق الهلال الأحمر المصري المتجهة إلى أهالي القطاع.

المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري منظمة الصحة العالمية الأحمر المصري

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

أبو الغيط يناقش مع نائب منسق عملية السلام الأوضاع المتدهورة في غزة

الخارجية الأمريكية تفرض قيودا صحية صارمة على منح تأشيرات الهجرة

مصر تستقبل بعثتين من المفوضية الأوروبية للمباحثات حول المنح التنموية الجاري تنفيذها

مصر تستقبل بعثتين من المفوضية الأوروبية للمباحثات حول المنح التنموية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى الزقازيق العام ويلتقي بالمرضى | صور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

