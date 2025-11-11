اجتماع مشترك بين الهلال الأحمر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز التعاون.. تفاصيل

عقدت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، اجتماعًا موسعًا بالمركز العام للجمعية، مع وفد رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية؛ لبحث سبل التعاون المشترك في دعم القطاعات الصحية المتضررة من الأزمات العالمية، خاصة أزمتي غزة والسودان.

وخلال الاجتماع، استعرضت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري أبرز الجهود التي يقدمها الهلال الأحمر المصري في الاستجابة لأزمة غزة، لاسيما المساعدات الشاملة والمتكاملة المقدمة للعابرين والمصابين والمرضى وأفراد أسرهم المرافقين لهم، بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، موضحة أن الجمعية قدمت أكثر من 86 ألف خدمة إعادة روابط أسرية، مساعدات نقدية لـ 2800 أسرة، تقديم نحو 171 ألف خدمة إغاثية، ونحو 260 ألف خدمة طبية للعابرين والمصابين والمرضى وأسرهم المرافقين.

وأضافت المديرة التنفيذية أن الهلال الأحمر المصري قام بإدخال 214 سيارة إسعاف لصالح المنظمات الصحية العاملة داخل قطاع غزة، كما نسّق إيصال أكثر من 91 ألف طن من الوقود، إلى جانب دخول 4 مستشفيات ميدانية لدعم المنظومة الصحية في القطاع.

وأشارت إلى أن الاستجابة المصرية لأزمة غزة متواصلة منذ أكثر من 760 يومًا، تم خلالها تقديم أكثر من 665 ألف طن من المساعدات الإنسانية شملت مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وإغاثية ووقود، عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، لافتة إلى أن الهلال الأحمر المصري استقبل 943 طائرة إغاثة إنسانية، 617 شحنة بحرية، ونسّق الجهود مع 59 دولة لضمان استجابة عالمية موحدة ومنسقة.

من جانبهم، أشاد وفد منظمة الصحة العالمية، برئاسة الدكتور تشيكوي إهيكويزو، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في جنيف، والدكتور نعمة عابد، ممثل المنظمة في مصر، بالجهود المتميزة التي يبذلها الهلال الأحمر المصري في الاستجابة لازمتي غزة والسودان وتقديم الخدمات الصحية والإغاثية للمتضررين. وأكد الوفد حرص المنظمة على توسيع مجالات التعاون المشترك وتعزيز الدعم الفني واللوجستي في مواجهة التحديات الصحية الناتجة عن الكوارث والأزمات الإنسانية حول العالم.

وضم الوفد أيضًا الدكتور ألطاف موساني، مدير إدارة العمل الإنساني وتغير المناخ بالمقر الرئيسي للمنظمة بجنيف، والدكتورة أنيت هاينتسلمان، المديرة الإقليمية بالإنابة لبرنامج الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والسيدة حراء حاج الصافي، المسؤولة التنفيذية للمدير التنفيذي للطوارئ بجنيف، والدكتورة سلمى صديق، منسقة الطوارئ بمكتب المنظمة في مصر، وعددًا من القادة التنفيذيين بالهلال الأحمر المصري.

وعلى هامش الاجتماع، تفقد الوفد صحبة الدكتورة آمال إمام، غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، واطلع على آلية عملها على مدار الساعة في متابعة الأحداث المحلية والدولية والإبلاغ عنها بجهود المتطوعين، وأشادت المنظمة بمستوى التجهيزات التقنية المتقدمة التي تجعل الغرفة مركزًا رئيسيًا للرصد والتنبؤ وإدارة الأزمات.

كما زار الوفد مركز تعبئة وتجهيز المساعدات الإنسانية، حيث تعرف على مراحل تجهيز السلال الغذائية، وشارك في تعبئة المساعدات الموجهة إلى غزة، في بادرة رمزية عبّروا من خلالها عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وتركوا رسائل دعم موقّعة بأسمائهم داخل صناديق الهلال الأحمر المصري المتجهة إلى أهالي القطاع.