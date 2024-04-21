بسبب الغياب.. إحالة العاملين بـ7 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين ومحمد سمير من العاملين بالإدارة بمتابعة بعض مراكز الشباب الوقايه بنطاق إدارات شبرا الخيمة والخانكة وشبين القناطر .

وتابعت اللجنة المكلفة من وكيل الوزارة مراكز شباب 15 مايو ومزرعة الجبل الأصفر ووادي النيل وكفر طحا وسرياقوس وكفر الشوبك وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها أمام المترددين.

كما شملت المتابعة مركز شباب الحرية والسماع وإبراهيم بك وتبين أن هذه المراكز مفتوحة بدون عاملين، كما شملت المتابعة مراكز شباب الجبلاوي وعمر والقشيش والمريج وعرب الغديرى والدير ، التي وجدت مغلقة في أوقات العمل الرسمية.

كما تم متابعة الأعمال الخاصة بانشاء حمام السباحة في مركز شباب الدير بنظام حق الانتفاع BOT

وأمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك مشيرا إلى استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية.