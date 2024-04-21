شعبة المخابز تعلن مفاجأة عن أسعار الرغيف السياحي الجديدة

كشف خالد فكري المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز في الغرفة التجارية، أخر تطورات تراجع أسعار الدقيق والخبز السياحي في الأسواق المصرية المحلية.

وأضاف رئيس البرنامج الوطني لإنتاج التقاويم والبطيخ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن توافر الدولار واستقرار سعره تسبب في تراجع أسعار القمح، الأمر الذي القى بظلاله على أسعار المخبوزات والخبز والعيش الحر، الأمر الذي تتطلب تدخل الدول لضبط السوق.

وتابع خالد فكري المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز في الغرفة التجارية، أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرش، ووزن 40 جرام 75 قرش، ووزن 25 جرام 50 قرش، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ150 قرش لوزن 50 جرام و100 قرش لوزن 35 جرام.

وأشار خالد فكري المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز في الغرفة التجارية، إلى أن القرار شدد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج، في ضوء المواصفات المقررة لانتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية التي تعمل في انتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.