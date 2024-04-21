الصور الأولى من حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق

احتفل منذ قليل إسماعيل فاروق، مخرج مسلسل حق عرب، بعقد قرانه في ساحة مسجد محمد علي.

وحضر عدد من نجوم الفن حفل الزفاف أبرزهم الفنان محمد رجب وزوجته.

المخرج إسماعيل فاروق

عبر المخرج اسماعيل فاروق عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل حق عرب الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا؛ وهو العمل الذي يقوم ببطولته النجم احمد العوضي؛ وعدد كبير من الفنانين من بينهم وفاء عامر ورياض الخولي وآخرون.

وقال فاروق إنه لم تحدث أزمة مع الرقابة نهائيا خلال تصوير مسلسل حق عرب؛ مشيرا إلى أن هناك تفاهما كبيرا بيننا خلال تصوير الأحداث؛ والهدف الأكبر هو تقديم عمل يليق بمجتمعنا المصري والعربي؛ ولا يكون مبتذلا ولا اي شيء يغير من عاداتنا أو تقاليدنا.

وأشار اسماعيل فاروق الى أن علاقته مع الرقابة لم يكن بها أي صراع نهائيا خاصة في قصة المسلسل نفسها أو المشاهد التي تم تصويرها.

وكانت نقابة المهن السينمائية وجهت التهنئة للمخرج إسماعيل فاروق وطاقم مسلسل "حق عرب" المشارك في السباق الرمضاني 2024؛ وذلك بسبب النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه المسلسل على المستوى النقدي والشعبي.

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان صادر لها: "السادة شركة سينرجي للإنتاج الفني تحية وتبريكات؛ مسلسل "حق عرب" هو حق نجاح فهو عمل أعاد صورة الحارة والشارع المصري؛ وعبر عن أن الشهامة هي عنوان الشخصية المصرية وأن ابن البلد لقب للمصري المحب لوطنه ولبلده والحارة والشارع والحي".