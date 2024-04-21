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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان هيعتدي عليا.. صرخات سيدة تنقذها من غدر حارس العقار بالطالبية

صدى البلد

اتهمت سيدة في الطالبية في الجيزة حارس عقار تقطن به بالتسلل إلى غرفة نومها للتعدي عليها، إلا أن صرخاتها أنقذتها منه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من سيدة في الطالبية، أفادت فيه بتسلل حارس العقار الذي تقطن به في الطالبية إلى شقتها ودخوله غرفة نومها محاولا التعدي عليها وفراره فور صراخها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ وتبين من المعاينة والتحريات اتهام المبلغة بقيام حارس العقار الذي تقطن به في الطالبية بالتسلل إلى شقتها والدخول إلى غرفة نومها محاولا التعدي عليها وتركها فور صراخها.

 

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واستمعت الأجهزة الأمنية في الجيزة لأقوال المبلغة سيدة الطالبية التي أكدت أنه اثناء تواجدها داخل غرفة نومها شعرت بحركة غريبة بجوار السرير، وتبين لها قيام المتهم - حارس العقار - الذي تقطن به تسلل إلى شقتها ويقف داخل غرفة نومها.

وقالت سيدة الطالبية بأنه تسلل إلى سريرها وبجوارها رضيعها وحينما حاولت الاستغاثة والصراخ وضع وسادة على رأسها ثم تركها وفر هاربا بدون أن يصيبها أو يصيب رضيعها بأي أذى ثم قامت بإبلاغ الشرطة.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

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