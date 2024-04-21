التموين تعزز مخزونها من السكر الخام باستيراد 250 ألف طن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن شراء الهيئة العامة للسلع التموينية 250 ألف طن سكر خام، التي من المنتظر وصولها خلال الفترة بين شهر مايو وشهر يوليو المقبل.



وأوضحت وزارة التموين في بيان اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجتها لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر، لافتة إلى أن هيئة السلع التموينية كانت قد قامت بشراء كمية 250 ألف طن سكر خام التي من المقرر وصولها خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر أغسطس المقبل؛ ليكون إجمالي الكميات التي تم شراؤها من السكر الخام لتعزيز أرصدة البلاد من السكر 500 ألف طن وصول خلال الفترة من شهر مايو حتى شهر أغسطس 2024.



تعزيز انتاج السكر

وأكدت وزارة التموين استمرار شركات إنتاج السكر من البنجر وإنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية من قصب السكر في إنتاج السكر الأبيض وطرحه في السوق.