عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تعزز مخزونها من السكر الخام باستيراد 250 ألف طن

إنتاج السكر
إنتاج السكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن شراء الهيئة العامة للسلع التموينية 250 ألف طن سكر خام، التي من المنتظر وصولها خلال الفترة بين شهر مايو وشهر يوليو المقبل.


وأوضحت وزارة التموين في بيان  اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجتها لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر، لافتة إلى أن هيئة السلع التموينية كانت قد قامت بشراء كمية 250 ألف طن سكر خام التي من المقرر وصولها خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر أغسطس المقبل؛ ليكون إجمالي الكميات التي تم شراؤها من السكر الخام لتعزيز أرصدة البلاد من السكر 500 ألف طن وصول خلال الفترة من شهر مايو حتى شهر أغسطس 2024.
 

تعزيز انتاج السكر

وأكدت وزارة التموين استمرار شركات إنتاج السكر من البنجر وإنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية من قصب السكر في إنتاج السكر الأبيض وطرحه في السوق.

 

السكر وزارة التموين سكر خام البنجر قصب السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرواتب هتزيد| بشرى سارة لـ 18 مليون موظف.. والتطبيق في هذا الموعد

نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بسبب شيكابالا

بعد الجدل في نهاية المباراة.. اتحاد الكرة يعلن الأهلي بطلا لدوري 2003

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

فيديوهات خادشة للحياء.. سقوط بطلة بث مقاطع مخلة عبر الانترنت بالإسكندرية

رد فعل مفاجئ من مهيب عبد الهادي بعد تعادل الزمالك أمام دريمز الغاني

نشروا أخبارا كاذبة.. النيابة تحيل 11 متهما للمحاكمة في واقعة طالبة العريش

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

ترشيحاتنا

السلطات الجزائرية ترفض إقامة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة بنصف نهائي الكونفدرالية

قبل ما تاكله.. 3 علامات في البطيخ تدل على تحلله وتسبب التسمم

أول زيارة لأردوغان إلى العراق منذ 13 عاما.. ماذا يحمل في جعبته؟

التموين تعزز مخزونها من السكر الخام باستيراد 250 ألف طن

الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الاعاقة تنظم ماراثون التوحد الرياضي

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث وضع الرهائن في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لمحمد رجب وخطيبته في حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق

الصور الأولى من حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق

ملابس جريئة.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

جمبسوت لافت.. مي كساب تشعل السوشيال ميديا برشاقتها

فيديو

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

مبادرة جديدة.. خفض أسعار الخبز السياحي والفينو لـ 40%

الصحة العالمية تحذر .. جائحة جديدة تثير مخاوف الدول من انتشار مرض مميت

معتصم النهار عن انتقادات مسلسل "لعبة الحب": مش بهتم بالكلام السلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ