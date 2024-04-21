تأجيل محاكمة أب ونجليه لقيامهم بقـ.تل شاب بسبب أرض زراعية بشبين القناطر

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، تأجيل محاكمة أب ونجليه، لاتهامهم بقتل شاب والشروع في قتل عمه بسبب خلافات على الأرض الزراعية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر ، لجلسة اليوم الأول من دور شهر يونيو المقبل لاستدعاء ومناقشة الطبيب الشرعي، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 25270 لسنة 2023 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3456 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أنه فى يوم 5 / 11 / 2023 قام كل من "عبد الناصر م س"، 49 سنة، فني تشغيل محطات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ونجليه "محمد ع م"، 21 سنة، طالب، و"أحمد ع م"، "هارب"، 19 سنة، طالب، وجميعهم مقيمين منطقة تل بني تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، قتلوا المجني عليه محمد جمال محمد أحمد حسن الكاشف، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات "خنجر ، ماسورة حديد ، بلطة"، بأنه وعلى إثر خلافات سابقة على الأرض الزراعية فيما بينهم والمجنى عليه وأهليته فتوجهوا صوب الأرض الزراعية خاصتهم والمجاورة لأرض المجنى عليه، مع علمهم بتواجده بها مصطحبين الأسلحة البيضاء والأدوات أنفة البيان، وما أن ظفروا به حتى افتعلوا فيما بينهم مشادة كلامية قام على إثرها المتهم الأول بتسديد عدة طعنات له، مستخدماً في ذلك سلاح أبيض "خنجر" فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الواقعة حاملين الأدوات أنفة البيان للشد من أزره، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.