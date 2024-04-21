عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة أب ونجليه لقيامهم بقـ.تل شاب بسبب أرض زراعية بشبين القناطر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، تأجيل محاكمة أب ونجليه، لاتهامهم بقتل شاب والشروع في قتل عمه بسبب خلافات على الأرض الزراعية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر ، لجلسة اليوم الأول من دور شهر يونيو المقبل لاستدعاء ومناقشة الطبيب الشرعي، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 25270 لسنة 2023 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3456 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أنه فى يوم 5 / 11 / 2023 قام كل من "عبد الناصر م س"، 49 سنة، فني تشغيل محطات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ونجليه "محمد ع م"، 21 سنة، طالب، و"أحمد ع م"، "هارب"، 19 سنة، طالب، وجميعهم مقيمين منطقة تل بني تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، قتلوا المجني عليه محمد جمال محمد أحمد حسن الكاشف، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أنه المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات "خنجر ، ماسورة حديد ، بلطة"، بأنه وعلى إثر خلافات سابقة على الأرض الزراعية فيما بينهم والمجنى عليه وأهليته فتوجهوا صوب الأرض الزراعية خاصتهم والمجاورة لأرض المجنى عليه، مع علمهم بتواجده بها مصطحبين الأسلحة البيضاء والأدوات أنفة البيان، وما أن ظفروا به حتى افتعلوا فيما بينهم مشادة كلامية قام على إثرها المتهم الأول بتسديد عدة طعنات له، مستخدماً في ذلك سلاح أبيض "خنجر" فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الواقعة حاملين الأدوات أنفة البيان للشد من أزره، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية محكمة جنايات بنها جنايات بنها بنها محكمة جنايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرواتب هتزيد| بشرى سارة لـ 18 مليون موظف.. والتطبيق في هذا الموعد

رد فعل مفاجئ من مهيب عبد الهادي بعد تعادل الزمالك أمام دريمز الغاني

نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بسبب شيكابالا

بعد الجدل في نهاية المباراة.. اتحاد الكرة يعلن الأهلي بطلا لدوري 2003

«الجزيري حط فيك جولين».. عمرو الدردير يثير غضب جماهير الأهلي

السلطات الجزائرية ترفض إقامة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة بنصف نهائي الكونفدرالية

فيديوهات خادشة للحياء.. سقوط بطلة بث مقاطع مخلة عبر الإنترنت بالإسكندرية

الجو هيقلب نار| الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد

موضوعات متعلقة

بسبب الغياب.. إحالة العاملين بـ7 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

محافظ القليوبية يطمئن على تطبيق قرار تخفيض أسعار رغيف الخبز السياحي

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالخانكة

المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمين بالإتجار في المخدرات بالقليوبية

فى إطار التبادل العلمي.. طلاب بنها يدرسون بجامعة زغرب بكرواتيا

تخصيص خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من انتشار الكلاب الضالة بالقليوبية

مصرع ربة منزل صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بالقليوبية

محافظ القليوبية يناقش إجراءات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

يحدث خارج مصر.. الغرف التجارية: بيع البطيخ بالقطعة لتقليل حجم الهدر

غارات إسرائيلية تستهدف بلدة كفركلا جنوب لبنان

الزراعة تعلن استقبال أسواق المملكة العربية السعودية للبصل المصري

لو بتنسى قبل الامتحانات.. اعرف روشتة المذاكرة من خبير تعليمي

عقب تطبيق أسعار الخبز السياحي| ما عقوبة مخالفة التسعيرة الجديدة وطرق الإبلاغ عن المخابز غير الملتزمة

الجو هيقلب نار| الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى التحرير .. كيف استعادت مصر مدينة شرم الشيخ من إسرائيل؟

بالمايوه.. طليقة مصطفى فهمي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بخصر منحوت.. ظهور لافت لـ آيتن عامر بعد خسارة وزنها

أول ظهور لمحمد رجب وخطيبته في حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق

فيديو

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

بعد تراجع الأرز.. مفاجأة في سعر الكيلو بالأسواق| تغطية خاصة

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ