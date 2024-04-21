إسلام الفيومي: أنا كاريزما وده لون عينيا وشعري

قال إسلام أغرب بائع خضار بالفيوم، إن حياته كانت صعبة للغاية، حيث إنه كان يعمل في بداية حياته بجنيه ونصف في أحد المقاهي بالفيوم.

وتابع إسلام، خلال حواره ببرنامج “تفاصيل” المذاع عبر قناة “صدى البلد 2” تقديم الاعلامية نهال طايل قائلا: "بقول لكل اللي بينتقدني أنت ما شفتش حياتي كانت صعبة ازاي انا كتير كنت بنام من غير أكل والحمد لله راضي".

كاريزما

وتحدث اسلام الفيومي عن نفسه قائلا:" أنا كاريزما وده لون شعري وعينيا والناس كلها بتحبني وانا بحبهم وعندي أسلوب أقدر أتعامل بيه مع أي حد".

وأشار إسلام إلى انه يعيش بمفرده منذ ثلاث سنوات بعد رحيل والدته، فقرر ترك بيت العائلة والعيش بمفرده.

واشتهر اسلام على السوشيال ميديا نتيجة طريقة حديثه وضحكته.