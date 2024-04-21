الزناتي يشارك في اجتماعات المؤتمر العام لاتحاد المعلمين العرب بالمغرب

وصل خلف الزناتي نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب إلى العاصمة المغربية الرباط، يرافقه أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمعلمين المصرية، تمهيدا لعقد اجتماعات المؤتمر العام لاتحاد المعلمين العرب بالعاصمة المغربية الرباط، الذي تنظمه النقابة الوطنية للتعليم بالمغرب، بمشاركة جميع النقابات والمنظمات التعليمية العربية أعضاء الاتحاد.

ويضم الوفد المصري، خلف الزناتي نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، ومحمد عبدالله وكيل أول النقابة العامة للمعلمين وياسر عرفات الأمين العام للنقابة وأحمد شعبان الأمين المساعد، وكان في استقبالهم الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم بالمغرب.

وتنطلق فعاليات المؤتمر العام لاتحاد المعلمين العرب مساء غد الإثنين بالعاصمة المغربية الرباط.

وتناقش اجتماعات اتحاد المعلمين العرب، عددا من الموضوعات على رأسها تقديم كامل الدعم والمساندة للطلاب والمعلمين الفلسطينيين في مواجهة آلة القتل والدمار الإسرائيلية، التي تواصل حرق الأخضر واليابس وقتل الأبرياء، وتدمير المدارس والجامعات الفلسطينية وما تنتهكه من ممارسات ضد المدنيين العزل، خاصة في مجال التعليم الذي تضرر نتيجة قصف العدوان الإسرائيلي للمنشآت التعليمية.

كما يبحث المشاركون حلولا عملية باستخدام التكنولوجيا والفيديوهات التعليمية لاستكمال تعليم الطلاب الفلسطينيين عامهم الدراسي، والتغلب على صعوبات الدمار الكبير الذي لحق بالمدارس والجامعات الفلسطينية نتيجة القصف الغاشم من آلة القتل الإسرائيلية تجاه المنشآت الحيوية الفلسطينية.