"عزلة" مشروع تخرج طلاب إعلام الزقازيق للتوعية بمخاطر السوشيال ميديا

أطلق مجموعة من طلاب قسم الاعلام شعبه علاقات عامه بكلية الأداب جامعة الزقازيق حملة بعنوان "عُزلهّ" تحت شعار "عيش حياتك متتفرجش عليها" لمشروع تخرجهم عام 2023/2024 وذلك للتوعية بمخاطر السوشيال ميديا.

أكد عدد من الطلاب المشاركين في الحملة انه تسعي الحملة للتوعية بسلبيات السوشيال ميديا ومخاطرها والتي يأتي منها التوعية بخطورة الابتزاز اللاكتروني واختراق الخصوصية وكيف يمكن للفرد ان يحمي بيانته ويحافظ عليها من الاختراق.

وأضاف الطلاب انه تعمل الحمله علي التوعية عن طريق الوقاية من السلبيات التي يتعرض اليها اي شخص كما تناقش الحملة اضرار السوشيال ميديا وتأثيرها علي كافة الفئات والاعمار وتسعي جاهدة لتقديم حلول لمنع الاشخاص من الاستخدام السلبي للسوشيال ميديا.

وفي النهاية أشار الطلاب المشاركون في الحملة ان هدفهم من الحملة ومشروع تخرجهم ان يكون ذا فائدة لجميع الفئات والاعمار وان يعي الجميع مخاطر السوشيال ميديا.