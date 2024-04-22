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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هونر تقلب المقاييس بمواصفات هاتف Honor 200 Lite .. تفاصيل

هاتف Honor 200 Lite
هاتف Honor 200 Lite

كشفت تسريبات أن شركة Honor  تستعد لإطلاق هاتفها المميز Honor 200 Lite في  25 أبريل المقبل، حيث سيضم الهاتف عدد من المواصفات الكبيرة أبرزها كاميرا فائقة الدقة. 

 

وسيأتي هاتف Honor 200 Lite بشاشة من نوع AMOLED، قياس 6.7 بوصة، مع جودة عرض +FHD، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية. بحسب gizmochina.       

 

وسيقدم هاتف Honor 200 Lite كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل وفلاش LED، مع كاميرا أمامية مزدوجة. 

 

وسيحتوي هاتف Honor 200 Lite على بطارية تبلغ 45000 مللي أمبير في الساعة، ونظام تشغيل Android 14 ، وسمك 6.78 ملم ويزن 166 جرامًا، إلى جانب 3 ألوان مختلفة. 

 

وسيعمل هاتف Honor 200 Lite بمعالج من نوع Dimensity 6080 من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت / 512 جيجابايت. 

 

 

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