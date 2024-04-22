أخبار الفن| النجوم في عزاء صلاح السعدني.. معتصم النهار يرد على انتقادات مسلسل «لعبة الحب»

نشر فسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن الفان الراحل صلاح السعدني ونادية شكري، نرصد ابرزها فيما يلي:

أعربت الفنانة نادية شكري عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل “جودر” الذى عرض فى النصف الثاني من الماراثون الرمضاني .

قال الفنان معتصم النهار، إنه لا ينتبه لأي انتقادات تلقاها عن تقديم أغنية راب فى مسلسل “لعبة الحب” ويحب فقط يرد فى إطار التفاصيل.

شهد عزاء الفنان صلاح السعدني، حضور الكثير من الفنانين، منهم الفنان محمد رمضان، والفنانة ياسمين عبد العزيز، كريم عبد العزيز علاء مرسي، أحمد فتوح، أحمد سلامة، سامي مغاوري، وعايدة رياض، على الحجار، عارفة عبد الرسول، رانيا محمود ياسين، أحمد الدمرداش، محمد رياض، أبو الليف، هشام ماجد، أحمد ماهر، كريم فهمي، وفاء عامر، لقاء الخميسي، دنيا عبد العزيز , مني ذكي ، أحمد حلمي وغيرهم من نجوم الفن.

احتفل منذ قليل إسماعيل فاروق مخرج مسلسل حق عرب، بعقد قرانه في ساحة مسجد محمد علي.

احتفل منذ قليل إسماعيل فاروق، مخرج مسلسل حق عرب، بعقد قرانه في ساحة مسجد محمد علي.

وحضر عدد من نجوم الفن حفل الزفاف أبرزهم الفنان محمد رجب وزوجته.