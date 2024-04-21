نادية شكري: سعيدة بالمشاركة في مسلسل "جودر" وتشجعت للعمل لهذا السبب

أعربت الفنانة نادية شكري عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل “جودر” الذى عرض فى النصف الثاني من الماراثون الرمضاني .

وقالت نادية شكري خلال استضافتها ببرنامج “الستات مبيعرفوش يكدبوا” أن قبل أن يعرض عليها الدور كانت تشعر بالاكتئاب والإحباط ، ولكن بعد أن عرض عليها المسلسل وقرأت الورق تشجعت للمشاركة فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

واستكملت نادية شكري ، قائلة: أن كان لديها رغبة قوية للعودة إلى الفن خاصة بعد مشروع الدكتور أشرف زكي بنقابة المهن التمثيلية الذي خلق حالة من التفاؤل، والذى ساهم في عودة العديد من الفنانين والمشاركة فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

ومسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.